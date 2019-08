Aitana Iglesias Montero. Así se llama la hermana de Leo y Manuel, la tercera hija de la pareja formada por Irene Montero y Pablo Iglesias, nacida el viernes 2 de agosto. Su nombre es un homenaje a la Sierra de Aitana, la última que vieron los poetas María Teresa León y Rafael Alberti antes de partir al exilio.

Prematura, pero menos que sus hermanos, la pequeña está ahora al cuidado de los dos progenitores, que aspiran a compartir en igualdad de condiciones sus primeros meses de cuidados.

Aunque no ha trascendido cómo tiene previsto la pareja repartirse la baja por el nacimiento de su tercera hija, lo cierto es que coincide en tiempo con unas semanas clave para otro intento de investidura de Pedro Sánchez, en septiembre, que de frustrarse podría llevar a unas nuevas elecciones, en noviembre.

Hace un año, en el caso de Leo y Manuel —que también llegaron de forma prematura el 3 de julio de 2018— los progenitores se repartieron al 50% el permiso con el fin de ser "ejemplares" y coherentes. "El cuidado de los hijos no puede ser una carga que siempre asuma de manera mayoritaria la mujer", aseguró entonces Pablo Iglesias.

Como nacieron muy prematuros, los primogénitos tuvieron que permanecer hospitalizados desde julio hasta octubre. De ahí que el permiso de Irene Montero se prolongara hasta enero. La política se incorporó de pleno a la vida pública el día 9 de enero de 2019 con un encuentro de mujeres bajo el título 'La vida, en el centro'.

Unos días antes, por Navidad, Iglesias cogió el relevo de Montero al cuidado de los niños por un espacio de tiempo que comprendía los meses de enero a marzo. El líder de la formación morada regresó a la arena política a tiempo para la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril. Lo hizo con un acto, el 23 de marzo, cuyo cartel anunciador fue ampliamente criticado por el lema "VuELve".

Solo diez días antes, el 13 de marzo, Irene Montero comunicaba, vía Instagram, que volvía a estar embarazada y que serían padres de una niña.

De repetir el esquema previo en esta nueva ocasión ocasión, después de unos 15 primeros días juntos por el nacimiento de Aitana, Montero se cogerá los primeros meses de la baja (agosto y septiembre) e Iglesias le daría el relevo en octubre y noviembre. Pero en el partido no confirman que eso vaya a ser así.

Y es que ese calendario materno-paternal se entrecruza con dos importantes citas políticas todavía en el aire: un segundo intento de investidura, que debería producirse antes del 23 de septiembre, y unas cada vez más que posibles nuevas elecciones generales, que de no fructificar investidura alguna se celebrarían el domingo 10 de noviembre, y podrían pillar a Iglesias en medio del permiso.

Aunque los parlamentarios españoles no tienen derecho un permiso oficial de paternidad y maternidad, dado que sus actividades no se desarrollan en el marco del Estatuto de Trabajadores, los líderes de Podemos sí se lo han tomado con anterioridad como gesto de coherencia con lo que propugna el partido, que defiende unos permisos de maternidad/paternidad iguales e intransferibles.

En España en 2019 los padres trabajadores tienen hasta 8 semanas de permiso por nacimiento, que serán 12 semanas en 2020 y 16 en 2021. Por ley, los padres se deben de coger las dos primeras semanas siguientes al parto, pero pueden repartirse las otras seis a lo largo de los primeros 12 meses de vida de la criatura. Quizás eso hagan los Iglesias-Montero si toca elecciones, dejar el permiso para más adelante.

En el caso de la pareja de Podemos, además de iguales e intransferibles, ambos apuestan por unos permisos de paternidad consecutivos. Según esta fórmula, ambos progenitores se organizan para asumir el cuidado de las hijas e hijos en solitario, la forma más igualitaria de reparto de la corresponsabilidad y beneficiosa para el apego entre padres e hijos.

El apellido paterno primero

La pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero, a la que se mira con lupa cada decisión personal para fiscalizar su coherencia, optó antes del nacimiento de los mellizos por decidir con un sorteo el orden de los apellidos de sus vástagos.

En España es legal que la madre ponga el primer apellido desde el año 2000, pero no fue hasta 2017 que se eliminó la preferencia legal por el apellido paterno. No obstante, todavía no llega al 1% el número de bebés inscritos con el materno primero.