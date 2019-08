La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha pedido este domingo a Pedro Sánchez resultados para formar Gobierno "más que reuniones", como las que inicia mañana con Compromis, que "no están dando resultado".

En declaraciones a los medios, ha contrapuesto la actitud de Sánchez y del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que "bloquean España" y no se ponen de acuerdo para formar Gobierno, con la del PP y Cs, que trabajan para "poner en marcha un gobierno estable y liberal" en la Comunidad de Madrid. "Deberían ponerse de acuerdo y obviar que estamos en verano -ha precisado-, porque es mucho más prioritario el país, tener un gobierno y unos presupuestos ya, y que pueda empezar a correr la legislatura lo antes posible".

Respecto a esos contacto de Sánchez con otras fuerzas políticas, Villacís ha dicho que "la 'reunionitis' no siempre es la respuesta" si no tienes "unos objetivos claros para llegar a un acuerdo" y no hay "ánimo de negociar", porque "reunirse por reunirse no sirve de nada". A su juicio, "mas que reuniones, nos gustaría que hubiera resultados", porque "nosotros, después de haber probado de esas reuniones, nos damos cuenta de que realmente no están dando resultado".

Por ello, le gustaría que Sánchez "se lo tomase con un poco más de seriedad, que se diese cuenta del momento en el que estamos en España" y que asuma, "de verdad, esa responsabilidad porque parece que todo el mundo tiene la culpa de que no haya un Gobierno menos Sánchez, que es el responsable de darnos un Gobierno a todos los españoles".

Preguntada por si Ciudadanos acudirá si es convocado, ha precisado que Sánchez "no ha informado de ninguna ronda de contactos" y a que a ellos no les ha llamado "absolutamente para nada". Aunque no es partidaria de que se repitan las elecciones, se ha mostrado convencida de que, si las hay, Ciudadanos mejorará sus resultados.