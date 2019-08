A nivel general, tanto si las personas se quedan en casa este verano o si viajan a otros lugares, Mollar ha enumerado una serie de medidas que hacen hincapié en la prevención de la anisaquiasis y de la salmonelosis, recoge la Generalitat en un comunicado.

En el caso de la anisaquiasis, ha explicado, "se trata de una parasitosis del tubo digestivo humano que se manifiesta por dolor abdominal y vómitos, aunque también puede provocar reacciones alérgicas".

Esta patología se adquiere por la ingestión de pescado de mar crudo o que ha sido tratado inadecuadamente y que contiene larvas de nematodos de la subfamilia Anisakinae. Se encuentra sobre todo en pescados de agua salada, calamares o pulpos crudos que, aunque hayan sido congelados, salados, marinados o ahumados, han sido tratados inadecuadamente.

"Las larvas infectantes viven en los peces y, cuando una persona las ingiere, estas larvas se liberan en el estómago durante el proceso de digestión y, entonces, pueden penetrar en la mucosa gástrica o intestinal provocando la infección. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona y puede prevenirse siguiendo unas recomendaciones", ha señalado el doctor Mollar.

Así, ha aconsejado examinar al trasluz los productos de la pesca donde puedan verse parásitos, limpiar los pescados lo más pronto posible tras su captura y cuidar la forma de conservación y cocción. "Se tiene constancia de que cocer a 60 grados durante diez minutos, la congelación acelerada a -35º durante 15 minutos o la congelación habitual a -23º durante siete días minimizan las posibilidades de contagio", ha señalado el doctor Mollar.

PREVENIR LA SALMONELOSIS

Por su parte, la salmonelosis es una infección bacteriana que sí se transmite entre las personas y su período de contagio es variable. Normalmente, se manifiesta por enterocolitis aguda, con la aparición repentina de cefalea, dolor abdominal, diarrea, náuseas y, a veces, vómito. La deshidratación, especialmente en lactantes, personas mayores y personas inmunodeprimidas puede ser grave.

"La transmisión de la salmonelosis se debe a ingestión de microorganismos en alimentos infectados o contaminados, como huevos crudos o mal cocidos y sus derivados, leche cruda y derivados, agua contaminada, carne infectada y derivados", ha ilustrado.

Según este experto, "las epidemias se desencadenan por alimentos contaminados y se perpetúan mediante la transmisión de persona a persona, a través de manos no lavadas o de instrumentos contaminados". Para evitarla, es recomendable educar a las personas manipuladoras de alimentos en la importancia de la higiene y conservación de alimentos.

CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DEL HOGAR

La anisaquiasis es común en países como Japón, donde se han descrito más de 12.000 casos, así como en países nórdicos, Países Bajos y parte pacífica de Latinoamérica, donde es habitual el consumo de productos marinados, ahumados o en ceviche.

Además, con el consumo cada vez más frecuente de pescado crudo, se diagnostica un número mayor de casos en Europa occidental y Estados Unidos. Por esta razón, es muy importante tomar precauciones si se viaja a estas zonas en los meses de verano.

Del mismo modo, durante los viajes, así como en el hogar, es importante extremar las medidas de higiene: lavarse las manos antes, durante y después de preparar los alimentos, refrigerar los alimentos preparados en recipientes pequeños y cocer y consumir cocinados completamente todos los alimentos de origen animal, en especial aves, cerdo, productos de huevo y platos preparados con carne.

Asimismo, es recomendable evitar la recontaminación en la cocina una vez cocinados y mantener la cocina limpia y protegida de roedores e insectos. También hay que evitar comer huevos poco hechos o consumir huevos sucios o con el cascarón resquebrajado. Las personas que estén padeciendo ya patologías digestivas deben apartarse del cuidado de pacientes hospitalizados, personas mayores y niños, así como no manipular alimentos.

CONSEJOS PARA VIAJAR A PAÍSES TROPICALES

El doctor Juan Mollar ha advertido que, si se viaja a destinos de riesgo, especialmente en países tropicales, se deben tomar algunas precauciones especiales.

Entre estas medidas, figura no tomar bebidas con hielo, incluido el té y café; no comer ninguna fruta pelada o partida; no tomar ningún zumo que esté previamente exprimido; no tomar helados de venta ambulante y comer alimentos muy cocinados. Aconseja beber agua siempre embotellada y, si es posible, de marcas internacionales, así como evitar las ensaladas y verduras frescas.