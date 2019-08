Unas 350 personas se han manifestado este viernes desde la Barceloneta hasta la plaza Sant Jaume de Barcelona con pancartas contra la "represión policial" a manteros, ante la puesta en marcha del dispositivo compuesta por un centenar de agentes contra el top manta en la ciudad.

Otras pancartas llevaban lemas como 'Papeles, trabajo y casa para todos' y 'No a la represión a la manta'. Los asistentes han gritado unánimemente varias veces que "ninguna persona es ilegal".

Al final del recorrido ante el Ayuntamiento, el portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, Aziz Faye, ha lamentado que están "viviendo cada día" el racismo.

También se ha dirigido a los "blancos" para asegurar textualmente que si siguen siendo ricos es gracias a África, añadiendo que si Europa, a día de hoy, es rica es gracias al continente africano.

Faye ha manifestado que tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano: "Este policía no tiene más derechos que yo, este mosso no tiene más derechos que yo, la misma alcaldesa no tiene más derechos que yo".

También ha lanzado reproches a los medios de comunicación y ha acusado a los políticos de esconderse "con el discurso de la inseguridad" porque, según ha criticado, antes les hablaban de proyectos sociales.

Ha terminado declarando que son parte de la ciudad y afirmando que llevan tiempo "pidiendo a la Alcaldía, a todos los políticos, a los gobiernos" poder trabajar y pagar impuestos, porque ha asegurado que no son violentos.