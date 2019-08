“Si lligues de forma agressiva, malament”; "si uses les drogues per a excusar una agressió, malament"; "si insisteixes, malament"; "si opines sobre els cossos de les noies, malament";"si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament". "Si actues així, estàs agredint. Ni agressió, ni còmplice. Detenir la violència sexual".

Així comença l'espot amb el qual la Generalitat ha llançat la seva campanya #Malamente, una acció amb la qual l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat ha creat un spot que mostra cinc escenes de violències sexuals quotidianes com són lligar d'una forma invasiva, compartir imatges o vídeos amb contingut sexual sense consentiment, la cosificació, fer servir les drogues per excusar una agressió o insistir davant d'un NO.

Lligar de manera invasiva, opinar sobre el cos d'una noia -reïficació- en un bar o una festa major, o presenciar aquesta conducta i convertir-se en còmplice són algunes de les violències sexuals quotidianes que les dones sofreixen només pel fet de ser-ho, i que costen reconèixer socialment com a "violències" perquè estan normalitzades.

Les mateixes actuacions que es mostren en l'espot, repartides en mostra cinc escenes de violències sexuals quotidianes com són: la reïficació, usar les drogues per a excusar una agressió, la superioritat i l'opressió com a pretext per a fer sentir culpables les noies o nois compartint imatges sexuals sense el seu consentiment (sexpreading).

A més de l'espot, la Generalitat acompanya la seva campanya amb altres eines de conscienciació, com l'edició d'anuncis publicitaris per a premsa, cartells, infografies, díptics i materials que es repartiran en múltiples espais d'oci nocturn juvenil i al conjunt dels 294 Punts d'Informació Juvenil de Catalunya i 44 Oficines Joves que hi ha a Catalunya.

Aquesta campanya consta d'una altra fase que començarà en finalitzar l'estiu i que busca contribuir a la deconstrucció de la masculinitat hegemònica i a la visibilització d'altres maneres de "sentir i ser noi" que s'allunyin dels estereotips de gènere masculins que facilitin l'exercici de les violències masclistes (entre elles, les violències sexuals). Una segona etapa de #Malamente enfocada als nois, ja que es parteix de la premissa que les violències sexuals acabaran quan qui agredeix deixi de fer-ho.

En aquesta segona etapa està previst la realització de tallers dirigits a joves, la formació a professionals i famílies, la creació de nous materials audiovisuals o la generació d'espais de treball amb aquests sectors de població per a definir accions que vagin en la línia de la campanya.

D'acord amb aquests continguts, la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha destacat que es tracta d'una campanya innovadora per diversos motius: "Ens centrem en les violències més quotidianes, ens dirigim exclusivament als nois i als seus còmplices (en la primera fase) i ho fem amb un llenguatge molt pròxim als joves. I és que els volem interpel·lar directament per dir-los que a Catalunya no ha d'haver-hi recer per a cap mena de violència masclista ".

Més accions contra les violències masclistes

A més de la campanya, les principals accions que l'Agència Catalana de la Joventut desplegarà en el bienni 2019-2020 a través d'aquesta iniciativa són:

Tallers de prevenció de violències masclistes IES "Revoluciona el gènere" : Que busquen reduir comportaments, actituds i valors masclistes, amb tallers de dues hores en tres sessions a nois i noies amb edats entre els 15 i els 18 anys que cursin ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Es fomentarà la reflexió i participació mitjançant vídeo-fòrums, debats, teatre o dibuix, complementant-se amb formació a professorat i famílies.

Que busquen reduir comportaments, actituds i valors masclistes, amb tallers de dues hores en tres sessions a nois i noies amb edats entre els 15 i els 18 anys que cursin ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Es fomentarà la reflexió i participació mitjançant vídeo-fòrums, debats, teatre o dibuix, complementant-se amb formació a professorat i famílies. Formació als professionals de joventut : Destinades als i les professionals de joventut en matèria de violències masclistes, com el personal de la Xarxa d'Albergs de la Joventut, les instal·lacions juvenils o les sessions sobre violències masclistes dins del curs per a especialistes en Polítiques de Joventut.

Destinades als i les professionals de joventut en matèria de violències masclistes, com el personal de la Xarxa d'Albergs de la Joventut, les instal·lacions juvenils o les sessions sobre violències masclistes dins del curs per a especialistes en Polítiques de Joventut. Prevenció de violències masclistes i sexuals en espais d'oci : Joventut impulsarà i assessorarà ens locals (ajuntaments i consells comarcals) perquè elaborin protocols específics de prevenció de violències masclistes i sexuals en l'oci nocturn. Hi haurà acompanyament en l'àmbit formatiu, el diagnòstic, el treball en xarxa, el procés participatiu, l'elaboració del protocol i el suport en la creació d'un punt lila, entre altres.

Joventut impulsarà i assessorarà ens locals (ajuntaments i consells comarcals) perquè elaborin protocols específics de prevenció de violències masclistes i sexuals en l'oci nocturn. Hi haurà acompanyament en l'àmbit formatiu, el diagnòstic, el treball en xarxa, el procés participatiu, l'elaboració del protocol i el suport en la creació d'un punt lila, entre altres. I mpuls de la recerca en violència masclista en l'àmbit de la joventut : Joventut també donarà un impuls en l'àmbit de recerca entorn de les violències masclistes i sexuals en la joventut amb accions de recerca i avaluació.

Una llarga trajectòria en la lluita per la prevenció

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha rebut un total d'11 milions d'euros per a dur a terme diferents accions durant el bienni 2019 i 2020, dels quals 1,5 milions s'han destinat a finançar aquestes accions. Aquestes partides es recullen en el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere 2019-2022, mitjançant el qual es desenvoluparan 326 actuacions en els pròxims anys.

La llarga trajectòria d'intervenció del Govern en matèria de violències masclistes seguirà, amb programes com a TABÚ. El teu tries què t'hijugues, que a través d'una webapp, cerca visibilitzar algunes de les formes de violències sexuals hetero-masclistes més subtils i naturalitzades entre la gent jove; el programa 3 voltes, d'assessorament tècnic per a professionals de joventut; o les accions sobre la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual infantil (ASI) en l'àmbit de l'educació en el temps lliure, com són el Protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals en l'àmbit del Lleure, els cursos per a monitors i directors de temps lliure, la difusió d'infografies o la creació d'una web de recursos.

En el mateix marc, s'ha obert una nova línia de subvencions que donen suport a programes que promoguin la igualtat de gènere i la prevenció contra les violències masclistes entre els nens, adolescents i joves, entre altres sectors de la població.