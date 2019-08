Pedro Armestre (Save the Children)

Yannik Bah. Pedro Armestre (Save the Children)

"Solo quiero trabajar duro, como ellos". Esos "ellos" a los que se refiere Yannik Bah, marfileño de 21 años que vino a España siendo un adolescente, son todos los españoles, a los que dice que solo "quiere adaptarse e integrarse". Yannik huyó de su Costa de Marfil natal después de dejar los estudios para mantener a su hermano y a su padre.

Vino a buscar trabajo, aunque su sueño era ser deportista de élite. "No pudo ser", recuerda Yannik, aunque reconoce que todo el esfuerzo, trabajo y formación que ha tenido en España "han dado sus frutos".

Para los menores de edad siempre es más difícil y traumático realizar las largas travesías migratorias huyendo de cualquier tipo de catástrofe o peligro o incluso con la responsabilidad autoimpuesta de mantener a la familia, ya sea por terrorismo, guerras o problemas de persecución. Recorren kilómetros sin saber exactamente qué les espera al otro lado. Lo han perdido todo, y solo esperan poder vivir con un mínimo de dignidad.

Los conocidos en España como MENAS, son estos niños, niñas y adolescentes extranjeros menores de 18 años que llegan a territorio español sin estar acompañados de ningún adulto. El Ministerio del Interior contabiliza a 12.300 menores extranjeros no acompañados, aunque según las ONG's contactadas por 20minutos, estas cifras "no reflejan la realidad".

En el momento en el que pisan suelo español, se activa el llamado Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados, basado en la Ley de Extranjería, la Ley de Infancia y el Código Civil.

Los problemas comienzan con la determinación de la edad. "Para conocer su edad, les hacen pruebas poco fiables y nada garantistas", afirma Almudena Escorial a 20minutos. Escorial es responsable de incidencia política en Plataforma de la Infancia, una ONG que aglutina otras organizaciones de protección de derechos de los niños. "Les hacen una radiografía de muñeca y al compran con unas tablas de anatomía que se elaboraron en EE UU en los años 30". También apoya este argumento Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save the Chindren, que asegura a 20minutos que es necesaria la mejora del Protocolo Marco de Intervención con Menores Extranjeros no Acompañados.

"Las pruebas de determinación de la edad deben ser multidisciplinares y holísticas, porque hay demasiado margen de error", explica Zuppiroli. Esto fue lo que ocurrió con Mohamed Narcif, procedente de Ghana, que llegó al sur de España con 16 años. A Mohamed no le llevaron a un centro de acogida de menores porque "no parecía ser menor de edad", según relata este joven. "Me sentía triste porque estaba con gente más mayor", recuerda Mohamed. Actualmente se siente "agradecido al Algeciras Fútbol Club" por haberse cruzado en su camino y darle la oportunidad de formar parte del equipo.

Protocolo de protección del menores

El Comité de los Derechos del Niño, organismo de la ONU, llamó la atención en 2018 a España y a otros países, por las medidas que tenían para proteger a estos niños, instando a las autoridades que debían velar por los intereses de los niños, agilizando una modernización de la política integral y una "estrategia armonizada para la plena aplicación de la Convención de los Derechos del Niño" y mejorando la transparencia "en lo relativo a la utilización de los recursos asignados a los niños, alentando al diálogo público", entre otras.

Escorial aboga por que prevalezca la documentación oficial del menor, además de una reforma estructural del Protocolo, la asistencia legal de los menores y la posibilidad de recurrir la decisión del fiscal sobre la determinación de la edad de los menores. También es necesaria una "respuesta ágil" del Estado, ya que si España "se comprometió a respetar las normas del Comite de los derechos de niño, debe atenerse a él", explica Escorial.

Desde Save the Children, Zuppiroli afirma que es importante "una estrategia a nivel nacional". "Es difícil dar seguimiento a los menores si no existe esa coordinación", explica. Los últimos datos del Registro de personas desaparecidas establece que en 2017 había más de 5.000 niños y niñas no acompañados desaparecidos.