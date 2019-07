El mencionado Plan económico-financiero, aprobado sin votos en contra, deriva del incumplimiento de la regla máxima de gasto estipulada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promovida en 2012 por el entonces Gobierno central del popular Mariano Rajoy en el marco de las medidas de austeridad impulsadas en aquellos momentos de la pertinaz crisis.

El Gobierno local defiende al respecto que al cerrar el ejercicio presupuestario 2018 superando en 4,8 millones de euros el techo de gasto que correspondía al Ayuntamiento hispalense, "se compensará" tal extremo "con una cantidad similar en el cierre de este año, una situación perfectamente posible sin recortes ni reducción, puesto que la previsión es cerrar 2019 con un superávit de 69 millones de euros".

El pleno ha incluido además modificaciones presupuestarias que suman unos 4,7 millones de euros, al objeto de sufragar sentencias recaídas sobre el Ayuntamiento, aspectos derivados de los convenios nominativos de las áreas municipales de Servicios Sociales y Cultura y "compromisos de pagos pendientes" de servicios o inversiones ya acordadas, toda vez que el Consistorio se rige aún por el presupuesto prorrogado de 2018, al no haber reunido suficiente apoyo el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno local socialista a finales del pasado mandato para el año actual.

NUEVO PRÉSTAMO

Figuraba además en el orden del día una línea de crédito con un préstamo de 23,5 millones de euros, aprobada con el respaldo del PSOE y Adelante y la abstención del resto de grupos, que según la concejal socialista de Hacienda, Sonia Gaya, está destinada a financiar inversiones como mejoras en los barrios, los colegios, el patrimonio histórico, viviendas, parques empresariales o instalaciones deportivas, pues como se ha señalado el Consistorio carece de un presupuesto municipal actualizado como tal, toda vez que el malogrado proyecto presupuestario del PSOE para 2019 ya contemplaba la idea de suscribir un préstamo que se sumase a los incluidos en los presupuestos de 2017 y 2018.

Según Sonia Gaya, gracias a este préstamo, el Ayuntamiento destinará 2,7 millones de euros a cofinanciar los proyectos de climatización y eficiencia energética de colegios que cuentan con fondos europeos a través de la Agencia Andaluza de la Energía y distintas inversiones programadas en los centros educativos; 2,5 millones para adquirir al Estado la vivienda correspondiente a los números 7 y 8 del Patio de Banderas para su incorporación al recorrido del Alcázar, después de haber reclamado la cesión de las viviendas de este espacio durante años; 2,4 millones para medidas de modernización en el sector del taxi; un millón para instalaciones deportivas; 1,2 millones de euros para transferirlos a Lipasam para que financie inversiones; cuatro millones para renovaciones en la flota de Tussam; 650.000 euros para parques empresariales y mercadillos o medio millón para aspectos de índole social.

"MANTENER EL RITMO DE INVERSIONES"

"El Ayuntamiento debe dar respuestas a la ciudadanía, mantener su ritmo de inversiones, afrontar necesidades inaplazables y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. La administración no se puede paralizar porque las elecciones de mayo imposibilitaran un acuerdo con los grupos de la oposición para aprobar el presupuesto de 2019", ha defendido Sonia Gaya.

Frente a ello, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha replicado que entre estas operaciones figuran "viejas necesidades de la ciudad que van saltando de año en año, de presupuesto en presupuesto y de préstamo en préstamo", opinando que el verdadero "problema está en que hay dinero para aburrir y no se invierte". "Hay decenas de millones que no llegan a plasmarse en programas o inversiones para los ciudadanos", ha dicho reclamando información concreta sobre la ejecución de los préstamos solicitados por el Gobierno local socialista en los últimos años, al temer "una bola que crece bajo apariencia de una buena gestión que no ha existido y que por este camino, tampoco va a existir".

En cuanto a Adelante, su portavoz adjunto, Daniel González Rojas, ha criticado que las obligaciones incluidas en las citadas dos modificaciones presupuestarias por un valor global de 4,7 millones de euros contemplasen 907.500 euros para una factura de la cumbre del Consejo Mundial del Turismo que acogió en abril la ciudad. "No podemos avalar un evento al que se han destinado (en total) casi dos millones de euros y que sólo ha servido para que Espadas se haga una foto con Obama", ha enfatizado.

"SOLUCIÓN DE URGENCIA"

El portavoz municipal de Cs, Álvaro Pimentel, ha alertado de su lado de que estas operaciones constituyen una "solución de urgencia para tapar la deficiente gestión presupuestaria" del PSOE. En cuanto a la superación de la regla de gasto, ha asegurado que se traducirá en una "merma de la plantilla municipal" mediante una rebaja de la tasa máxima de reposición de efectivos (vacantes) "al 75 por ciento". Respecto a la línea de crédito de 23,5 millones, ha alertado de que un informe del Interventor llama a no concertar préstamos por encima de los nueve millones de euros", acusando a Espadas de "endeudar a los sevillanos como consecuencia de su incompetencia y su mala gestión".

Por Vox, ha intervenido la portavoz del grupo, Cristina Peláez, quien ha admitido que la línea de crédito propuestas por el PSOE "es necesaria" porque "al estar prorrogados los presupuestos" no es posible "aprovechar los remanentes de tesorería", mientras las sentencias judiciales "hay que cumplirlas". En cuanto a las modificaciones presupuestarias, ha señalado el rechazo de Vox aspectos como destinar fondos municipales a la Cámara de Comercio o la cooperación internacional, caso este último que a su juicio debería canalizarse "a través de los cauces de la administración central".