Pablo Casado sabe que es el momento de subirse a la ola buena. Supo capear el temporal después de un mal resultado en las elecciones generales que puso en duda su liderazgo en el PP, pero tras recuperar terreno en las autonómicas, ya se encuentra con plenos poderes para rodearse de fieles. Ni adeptos a Cospedal, ni antiguos dirigentes. Casado ya tiene un equipo a su medida, y la evidencia son los dos portavoces: Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto.

Pero estos nombramientos no están exentos de polémica. El presidente popular ha decidido renovar la cúpula del partido casi al completo solo un año después de su llegada al liderazgo de Génova. Bajo la premisa de que solo "se mueve el equipo", Casado ha pasado por alto la posición de pesos pesados del PP, sobre todo respecto a la posición de Álvarez de Toledo, cuyo perfil no gusta entre los barones.

Así lo ha dejado claro en numerosas ocasiones, por ejemplo, el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo. Considera que la diputado no representa la "centralidad y la moderación" que a su parecer necesita el partido y que, para Casado, ya existe. Ella, en cambio, hace oídos sordos a cualquier tipo de recelo.

La propia Álvarez de Toledo reconoció que no recibió la llamada de Feijóo, Moreno o Alonso, pero ha recalcado que se siente "profundamente arropada" por el PP. Dicho esto, ha pedido no dedicarse a debates internos. "Yo no me fijo en los que me llaman o me dejan de llamar y no hago ninguna lectura política ni personal sobre las llamadas", ha declarado.

Lo cierto es que la que fuera número uno en la lista por Barcelona el 28-A se convirtió en una de las abanderadas del "giro a la derecha" del que acusaron a Casado en campaña electoral. Especialmente dura con Pedro Sánchez, Álvarez de Toledo criticó duramente también las decisiones de Mariano Rajoy respecto a la cuestión secesionista en Cataluña, algo que recuerda el 'aparato' del partido y que tampoco gustó a quienes se consideran 'marianistas'.

Tras agradecer todas las felicitaciones que ha recibido, ha quitado hierro al hecho de que haya cargos del PP que no la hayan llamado tras su nombramiento, de la misma manera que tiene amigos que tampoco la han llamado o no han considerado oportuno hacerlo aún. "Me parecen lecturas menores sobre debates menores", ha agregado.

Álvarez de Toledo ha indicado que tiene "la mejor opinión" sobre esos dirigentes del PP, pero ha confesado que en el caso concreto de Núñez Feijóo se conocen "bastante poco" porque se han visto "tres veces". Además, ha saludado las recientes declaraciones del presidente gallego asegurando que el PP no podía abstenerse ante un PSOE que va a poder gobernar en Navarra con los votos de Bildu.

Maroto, en el foco como senador

El caso de Javier Maroto en el Senado no es muy diferente. Aunque el rechazo de los nombres fuertes del PP hacia él no es tan evidente, sí que se ha puesto en duda la fórmula por la que se ha convertido en senador. Tuvo que empadronarse en la localidad segoviana de Sotosalbos para tener escaño por Castilla y León.

Al ser preguntado por esta situación, Casado apeló al patriotismo. "No compremos la mercancía de los nacionalistas. Me parece que es un debate peligroso en cuanto a si alguien lo dice con un deje supremacista de qué apellidos tienen tus padres", sentenció.