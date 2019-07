Según ha informado Universidad Pablo de Olavide (UPO) en una nota,

la profesora que está adscrita al Área de Historia Moderna de la Universidad de Iringa (UOI), Bethany Aram, realizará durante el acto la presentación de la base de datos interdisciplinar, que se está coordinando desde la Universidad Pablo de Olavide y que posibilita el cruce de datos archivísticos, arqueológicos, genéticos y de isotopía.

El proyecto de investigación ERC CoG 648535 ArtEmpire, 'An ARTery of Empire. Conquest, commerce, crisis, culture and the Panamanian Junction (1513-1671)' -financiado por el European Research Council (ERC) en el marco del programa Horizonte 2020- tiene su sede en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde el equipo histórico desarrolla su investigación y colabora con el equipo de sistemas informáticos para el desarrollo de esta base de datos pionera.

Este proyecto está liderado por Bethany Aram que a raíz de los resultados obtenidos, ha fundamentado una visión más inclusiva del pasado.

Esta investigadora que pertenece también al grupo Paidi 'Historia de la globalización:

Violencia, Negociación e Interculturalidad', ha conseguido en el 2015 esta "prestigiosa" Consolidator Grant del European Research Council (ERC), diseñada dentro del programa 'Horizonte 2020' para asentar las carreras de científicos y facilitar el desarrollo de sus ideas innovadoras durante cinco años. Las subvenciones del ERC están dirigidas a los mejores investigadores de cualquier nacionalidad.

Asimismo, durante el evento, se llevará a cabo el estreno del documental titulado 'Una Arteria del Imperio', una producción que ilustra el trabajo que vienen realizando los distintos grupos que conforman el equipo de investigación desde su arranque en enero de 2016 y que ha sido creada por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Norte, bajo la dirección de Alexander Pérez Molinares.

El acto de presentación sobre "la importancia" de Panamá Viejo en el quinto centenario de su Fundación -que se abrirá con la ponencia de la directora ejecutiva de Patronato Panamá Viejo, Julieta de Arango- contará con la participación de Tomás Mendizábal (Patronato Panamá Viejo) y Juan Guillermo Martín (Universidad del Norte), quienes han dirigudo las excavaciones realizadas en 2017 y 2018 con la colaboración del arqueólogo Iosvany Hernández Mora, varios trabajadores locales y doce estudiantes en prácticas de la Universidad de Panamá.

Los resultados de estas excavaciones, interpretados desde distintas ópticas científicas, han sido clave para fundamentar una nueva visión del pasado desde ArtEmpire.

ArtEmpire aborda los resultados de la convergencia de cuatro continentes en Panamá durante la época moderna. Un enfoque en el desenlace de nuevas relaciones comerciales, culturales y biológicas subraya el papel de agentes americanos, africanos, asiáticos y europeos en la construcción de una nueva sociedad.

A través de una metodología interdisciplinar, basada en el cruce de datos archivísticos y arqueológicos, "se busca entender las transformaciones más importantes que tuvieron lugar en la primera globalización".

Esta base de datos estará disponible y abierta al público a partir del 15 de agosto, con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la Fundación de Panamá Viejo.

El proyecto ArtEmpire, con la colaboración del Patronato Panamá Viejo y del Archivo General de Indias/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, aúna a los especialistas del equipo arqueológico liderado por Juan Guillermo Martín de la Universidad del Norte, así como del equipo de análisis de AND antiguo dirigido por Alessandro Achilli en la Universidad de Pavia, Italia, y del Curt-Engelhorn Center for Archaeometry (CEZA), Alemania, donde Corina Knipper supervisa los análisis isotópicos.