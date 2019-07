Clásicos poco vistos, obras maestras ignotas y filmes que no llegaron a estrenarse en España comparten cartel con perlas imprescindibles de la comedia europea que hace mucho tiempo que no son exhibidas, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Inédita en España, 'Riens du tout' (1992), que abre el ciclo, es la ópera prima del director Cédric Klapisch ('Una casa de locos', 'Las muñecas rusas' y 'Nueva vida en Nueva York'). El coordinador del ciclo Daniel Gascó ofrece algunas claves sobre el filme "traducible como 'nada en absoluto', su título se refiere a la brecha existente entre el todo y los elementos microscópicos que lo componen. 'Rien' (la nada) versus 'tout' (el todo)".

Con ella, Cédric Kaplisch aborda su tema predilecto: la distancia entre los intereses del individuo y los del grupo al que pertenece. La película se rodó curiosamente en Valence, que antiguamente se conocía como la Valencia de Francia. Según Gascó, "este filme debería ser obligatorio para estudiantes de economía. Su protagonista activa una serie de estrategias para salvar una empresa".

PARODIA DE LOS BEATLES EL VIERNES Y UNA "SALVAJE" ROAD TRIP EL SÁBADO

El viernes, 2 de agosto, el Centre del Carme abre la puerta a la producción inglesa 'The Rutles: all you need is cash' (1978), una parodia de los Beatles, dirigida por Eric Idle, miembro de los Monty Python, quien introduce a su vez a miembros del mítico 'Saturday Night Live' como Bill Murray, John Belushi y Dan Aykroyd.

Un reparto de excepción con la aparición también de Mick Jagger y Paul Simon, aunque no figuren en los títulos de crédito. Su banda sonora tuvo mucho éxito y fue nominada a los Grammy. Sin duda, 'The Rutles' es la obra más brillante que hizo Eric Idle. Un año antes de que los Monty Python parodiasen la vida de Jesucristo en 'La vida de Brian', 'The Rutles' hace lo propio con el celebérrimo grupo británico.

El cineasta turco-alemán Fatih Akin se cuela en el claustro gótico del Centre del Carme el próximo sábado 3 de agosto con 'Im Juli' (2000). Esta comedia alemana está considerada como una 'road movie' salvaje, divertida, multicultural y llena de acción, pero sobre todo, desinhibidamente romántica.

Akin la considera un cuento de hadas, que contrasta con su ópera prima, 'Corto y con filo', que tenía influencias del neorrealismo italiano. Un dato curioso es que "en una de las etapas de esta 'road movie' pasan por Rumanía, de la que solo se muestran unas fotos puesto que el gobierno prohibió filmar en su país", ha explicado el crítico que ha organizado el ciclo, Daniel Gascó.

NEORREALISMO ROSA PARA LA PRIMERA 'DOMENICA D'AGOSTO'

Uno de los mejores exponentes de lo que se llamó neorrealismo rosa, 'Domenica d'agosto' (1950), se proyectará este primer domingo de agosto. El neorrealismo rosa, movimiento que sigue al neorrealismo, hace un tratamiento de la gente humilde, la miseria de un país tras la 2.ª Guerra Mundial, desde el ángulo de la comedia. Este primer filme de ficción de Luciano Emmer nunca se estrenó en España.

Quizá una de las razones principales sea que aparece una figura trágica muy denostada por la sociedad de la época que Emmer colocaba en casi todos sus filmes: la mujer soltera que ha quedado embarazada. Con esta película, el Centre del Carme abre el paso a la comedia italiana que tendrá un gran peso en este ciclo por considerarla una de las grandes influencias para el resto de la cinematografía.

'CCCCINEMA'

El 'CCCCinema' del Centre del Carme se desarrollará a las 22 horas, con entrada gratuita, cada noche de agosto, excepto los lunes. Las películas se proyectan en versión original, con subtítulos en español.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont ha señalado que "desde el Centre del Carme queremos ofrecer, este mes de agosto, una opción cultural de calidad tanto para los valencianos que pasan este mes en su ciudad como para el público extranjero que nos visita, que constituye más de un 20 % de nuestro público".

Pérez Pont ha remarcado que "con este ciclo, desarrollado específicamente para el Centre del Carme por el crítico Daniel Gascó, abordamos la comedia, un género en ocasiones poco atendido en los circuitos especializados, pero que nos permite ofrecer múltiples miradas a Europa a través del humor".