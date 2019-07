El PSOE remitirá un escrito al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para que proceda de oficio a dar de baja, "por indebido", el empadronamiento de Javier Maroto como vecino de este municipio, donde se ha inscrito para poder ser designado senador del PP en representación de Castilla y León.

Una vez transcurrido, sin resultado alguno, el plazo de una semana que el PSOE dio al Ayuntamiento de Sotosalbos para que retirase el empadronamiento de Javier Maroto, por no cumplir el requisito de vecindad administrativa, el paso siguiente es el de su requerimiento de oficio a través de una persona interesada según la normativa.

"No tenemos constancia de la baja del empadronamiento", ha argumentado la secretaria general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Valladolid al término de la reunión de la Mesa y Junta de portavoces del parlamento autonómico.

Gómez ha apelado a la Ley de Bases de Régimen Local y a la jurisprudencia para considerar como "indebido" el empadronamiento de Javier Maroto, próximo portavoz del PP en el Senado, al que llega por designación de las Cortes de Castilla y León, a propuesta de su partido, después de no haber obtenido un escaño en el Congreso por Álava en las pasadas elecciones generales (28 de abril).

"Es una ignonimia y un oprobio que el PP le vaya a nombrar portavoz en el Senado, lo cual demuestra el escaso o nulo respeto de este partido por las instituciones, que toma como si fuera un cortijo propio", ha comentado por su parte el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Fernández.

La Junta de Portavoces celebrada este miércoles ha incluido en el acta una petición de la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, en la que se pregunta si los requisitos que deben cumplir los senadores por designación autonómica tienen valor de "declaración responsable" por parte de los interesados o, si por el contrario, exige su acreditación.

Esta inclusión ha provocado una pequeña discusión entre los portavoces parlamentarios, algo que "sorprende porque nunca había sido objeto de debate", en opinión de Salvador Cruz (PP), y que "no es muy relevante", según el parecer de Carlota Amigo" (Cs).

Por su parte el afectado, Javier Maroto, ha acusado este miércoles al concejal socialista de Sotosalbos (Segovia) que pide explicaciones sobre su empadronamiento de no estar empadronado ni vivir en la localidad, por lo ha tachado al PSOE de "rozar el ridículo" con las críticas sobre su portavocía.

En declaraciones a los medios en la Cámara Alta, Maroto ha defendido su nuevo cargo de portavoz tras las acusaciones del PSOE, en una jornada en la que todos los senadores populares han respaldado su nombramiento.

"Se me va a ver mucho en Sotosalbos (...), he estado ya y voy a seguir estando", ha sostenido Maroto, quien ha calificado de "llamativo" que el concejal de esta localidad al que "se le ponen los pelos de punta" con su nombramiento, no esté, según él, empadronado, ni tampoco viva y ejerza "su función en Sotosalbos".