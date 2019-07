En un comunicado, Belmonte ha explicado que "el gobierno llevará el miércoles a un pleno extraordinario una modificación presupuestaria por un valor de 28,16 millones de euros, de los cuáles 23,42 millones son para pedir un préstamo que se sumaría a los préstamos ya pedidos y que no ha gastado".

Ha criticado las "prisas" del gobierno de Espadas por llevar a cabo esta modificación presupuestaria que "se debería haber hecho con más calma, ya que nos han enviado los expedientes y toda la información con tan solo un día de antelación, un ejemplo más de la nefasta e irresponsable gestión económica del alcalde".

"Una modificación presupuestaria para realizar inversiones que havenido prometiendo en estos cuatro años y que aún no ha hecho. Esdecir, pide modificar el presupuesto para realizar inversiones en el IMD, Plan de Vivienda, obras destinadas a los colegios y a los distritos, inversiones de ámbito tecnológico, entre otros asuntos, que ya deberían estar hecha y que no lo están por la incapacidad del gobierno del PSOE", ha manifestad.

Belmonte ha añadido que "lo vende como un plan de inversiones nuevo, pero es para inversiones ya anunciadas, algo que es realmente vergonzoso". Además, considera que "sabe perfectamente" que dichas inversiones "no se podrán llevar a cabo hasta comienzos de2020, que será cuando esté en vigor dicho préstamo".

El concejal ha reiterado que "ya está bien de tantos engaños a losciudadanos" y ha indicado que "el PP ya reprochó al gobierno elincumplimiento flagrante del alcalde de su afirmación sobre unainminente aprobación del presupuesto de 2019 tras su nombramiento,algo que ni ha intentado, y que supone para la ciudad incertidumbre".

En su opinión, "esta falta de iniciativa política y de capacidad de gestión que está demostrando desde el inicio del mandato es la reiteración de la conducta que ha demostrado durante todo el anterior mandato, en el que se han perdido más de 600 millones de los presupuestos de los cuatro ejercicios pasados".

Por otra parte, el concejal popular ha señalado que "el gobiernomunicipal ha trasladado su intención de concertar una nueva operaciónde crédito por importe de 23 millones de euros a final de 2019, algo quenos parece una burla a los sevillanos, que con sus impuestos estáncosteando unas operaciones para gastos que después no se llevan acabo".

"Es más, el plan de inversiones que el gobierno dice que va a llevar a cabo en 2019 y 2020 no es más que el intento de ejecutar lasinversiones prometidas y no realizadas desde 2015. Espadas no trabajapara sacar adelante el presupuesto de 2019 y, sin embargo, va aendeudar el Ayuntamiento en 23 millones más, que se suman a los 50millones ya solicitados y no gastados", añade.

Considera que el alcalde "intenta de nuevo confundir a los sevillanos" y afirma que ha demostrado que este mandato va a estar marcado por "la misma inacción y falta de modelo de ciudad". "El PP no va a ser cómplice de la irresponsable gestión económica del alcalde delPSOE", sentencia.