La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha propuesto este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, hablar de forma "constructiva" a partir del mes de septiembre sobre los presupuestos de la Generalitat y del Ayuntamiento, y ha dicho que enmarca estas conversaciones en la responsabilidad institucional y en la búsqueda de soluciones.

En una comparecencia tras la reunión, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat y ha durado una hora, Colau ha dicho que el diálogo sobre los presupuestos se debe hacer más allá de las diferencias: "Debemos empezar conversaciones serias. Lo que no quiere decir intercambiar presupuestos, que todos hagan sus aportaciones, pero pedimos actitud constructiva".

"Creemos que se debe priorizar el gasto social y retornar la inversión", y ha insistido en que se deberá partir de posiciones de mínimos y no de máximos, enfatizando los objetivos comunes y compartidos, y ha recordado que ambas instituciones están en prórroga presupuestaria, lo que no es positivo para la gestión de los intereses ciudadanos.

"Es urgente hablar de los presupuestos en todas las instituciones porque hace demasiado tiempo que vivimos al límite", ha apuntado la alcaldesa, que ha recordado que ya reclamó que se abordaran de forma conjunta las cuentas de 2019 del ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, aunque finalmente no se lograron alcanzar acuerdos en ninguno de los tres casos.

Colau ha sostenido que "más allá de las discrepancias legítimas" que puedan existir entre las distintas fuerzas políticas, "la ciudadanía está harta de ver las instituciones paralizadas", por lo que ha llamado a hacer entre todos "que las instituciones funcionen".

Por parte del Govern ha sido el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, quien ha valorado ante la prensa el encuentro mantenido entre los líderes de ambas instituciones.

Calvet ha coincidido en que "las instituciones necesitan presupuestos para poder tirar adelante", ya que "son una herramienta imprescindible" para el bienestar de la sociedad.

"Nos hemos instado mutuamente a que podamos hablar y establecer mecanismos de diálogo a través de los grupos parlamentarios para aportar estabilidad a las instituciones", ha afirmado Calvet.

El jefe del ejecutivo catalán y la alcaldesa de Barcelona han mantenido una "reunión constructiva", según han coincidido Colau y Calvet, y han acordado reunir una comisión mixta de ambas instituciones de cara a principios de octubre en la que tratar "cuestiones pendientes desde hace demasiado tiempo", ha indicado la jefa del gobierno municipal.

Colau ha afirmado que la Generalitat ha dejado de invertir en Barcelona unos 280 millones de euros y ha dicho que "es urgente recuperar la inversión social de 2011" como punto de partida, una transferencia que ascendería hasta los 225 millones de euros anuales, que ahora según ella son apenas 190.

Se trata de una "desinversión" con la que se ha mostrado en desacuerdo Calvet, que ha reclamado no dar estas cifras de forma "abrupta" y "descontextualizada" y que ha citado el "déficit fiscal", la regla de gasto marcada por el Estado o la falta de inversiones en Cataluña del Gobierno central como elementos a tener en cuenta.

Además, Calvet ha asegurado que la Generalitat ha aportado un total de 290 millones a la ciudad de Barcelona en 2017: 150 en gasto ordinario y 140 en diversas partidas como consorcios compartidos.

Colau pide a Torra más mossos

Colau ha transmitido este martes a Torra la necesidad de aumentar los efectivos de Mossos más allá de los 300 agentes anunciados por el conseller de Interior, Miquel Buch, al que ha reprochado sus declaraciones criticando al Ayuntamiento, por lo que pide lealtad institucional "en un tema tan sensible como la seguridad".

"Hace un años, el conseller de Interior decía que no hacían falta más agentes. Ahora ha corregido con los 300 Mossos más. Yo le he dicho al presidente que esto no va a ser suficiente. Nosotros hemos ido aumentando la plantilla de Guardia Urbana y en cuatro años queremos crecer en 1.000 agentes más", ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente en el Palau de la Generalitat.

La alcaldesa ha mostrado su malestar con las declaraciones de Buch: "Decía que nos habíamos relajado con la seguridad. Son declaraciones impropias, no son las adecuadas para la lealtad institucional. Si desde el Ayuntamiento nos hemos relajado, qué tendría que decir yo de la incomparecencia de la Generalitat", ha dicho, aunque ha subrayado que en la reunión el tono ha sido constructivo y de buscar soluciones.