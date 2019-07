Pablo Casado no valora la abstención ante Pedro Sánchez sea cual sea el escenario y sean cuales sean las presiones para ello. Así, el presidente del PP lideró este martes una nueva Junta Directiva Nacional que sirvió para anunciar múltiples cambios tanto en los grupos parlamentarios como en la propia dirección del partido, precisamente para reforzar sus planes en el corto plazo.

Tras la reunión, el propio Casado compareció en rueda de prensa y confirmó que Cayetana Álvarez de Toledo será la portavoz del grupo popular en el Congreso y Javier Maroto hará lo propio en el Senado.

Álvarez de Toledo lideró la lista del PP por Barcelona en las pasadas elecciones generales mientras que Javier Maroto se quedó sin escaño por Álava y ha sido recientemente elegido senador por designación autonómica por Castilla y León. Sobre Álvarez de Toledo se limitó a decir que "es la portavoz que todos los partidos querrían tener", para acallar las críticas sobre este nombramiento.

La remodelación interna abarca más puestos. Pablo Montesinos será vicesecretario de Comunicación, Ana Beltrán se encargará Organización (puesto que ocupaba el propio Maroto) y Antonio González Terol se hará cargo de Territorio.

De la dirección del partido sale, por ejemplo, Andrea Levy, ahora concejal de Cultura en el Gobierno de Martínez Almeida, aunque ahora presidirá el Comité de . Derechos y Garantías. El lugar de Levy como vicesecretaria de Estudios y Programas será ocupado por Edurne Uriarte.

A nivel de la UE, Dolors Montserrat será la portavoz de grupo en el Parlamento Europeo, relegando así a Esteban González Pons a un escalón inferior. Montserrat fue, de hecho, la candidata en las elecciones europeas del pasado 26-M.

Valoración de un año político "muy intenso"

Pablo Casado hizo un análisis de lo que ha sido el año político, calificándolo como "muy intenso" pero positivo, aunque los resultados electorales han sido "peores". Lo ha achacado precisamente a la irrupción de Vox "a la derecha" del PP. "Queremos seguir haciendo gala de nuestras señas de identidad", sostuvo el líder.

El balance de los pactos también ocupó una parte de la reunión, con optimismo de cara a la investidura de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. "Hemos tenido que pactar a izquierda y a derecha, somos la garantía frente a los bloqueos, esto lo tienen que saber los españoles", esgrimió en un dardo hacia Pedro Sánchez. "Justo lo contrario a lo que ha hecho el PSOE con sus socios", sentenció.

"Nosotros lo que queremos es desbloquear cuando los españoles han dado un mandato". Y esto "contrasta" con lo que ha hecho Sánchez, que ya "ha elegido a sus socios" con los que "nunca se habían atrevido". En este sentido se refirió a la situación de Navarra: "La novedad es que también pactan con los herederos de Batasuna, con Bildu".

No ve al PSOE como un partido "moderado" y por eso la posición respecto a la investidura de Pedro Sánchez no cambia. "A la hora de la verdad, el PSOE ha elegido, y aquí ya no tiene ninguna petición que formular", concluyó sobre una abstención que no se dará. "Más no podemos hacer", terminó Casado, antes de dejar claro que el PP "va a hacer oposición" para "recuperar el liderazgo de España".

Casado, por otro lado, descarta de momento presentarse a una investidura, aunque se pregunta si Pedro Sánchez estaría dispuesto a abstenerse si el PP logra el apoyo de Ciudadanos para formar un Gobierno. "No depende de mí", dijo el presidente popular.