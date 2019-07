Los Mossos d'Esquadra recuperaron 13 números de teléfono "conspiradores", tal como se denomina en la terminología de los informes policiales, que se sumaban a los personales de los terroristas de los atentados del 17-A, según ha publicado este lunes 'La Vanguardia'.

La información del diario apunta que los Mossos recuperaron, a partir de los coches utilizados en los atentados a la Rambla y Cambrils y de la casa de Alcanar que utilizaban como base de operaciones, un gran número de conversaciones entre los terroristas el mismo día de los atentados, cosa que permitió reconstruir los hechos.

Después de que 'La Vanguardia' publicara que los servicios de inteligencia y los cuerpos policiales no conocían la actividad del terroristas antes del 17-A, cosa que contradice la información publicada por 'Público', este último ha defendido este lunes que la información del rotativo no solo no contradice la suya, sino que la avala porque los informes aportados por 'La Vanguardia' utilizan datos proporcionados por los servicios secretos.

Según la información de 'La Vanguardia', las conversaciones fueron encontradas por los investigadores, analizadas y registradas en varios informes sobre indicios tecnológicos y, posteriormente, fueron aportadas al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor de la causa de los atentados.

El rotativo detalla algunos de los movimientos que hicieron los terroristas el mismo 17 de agosto antes de los atentados, como una conversación entre Moussa Oukabir, Said Aalla y Mohamed Hichami en la cual Oukabir pide a Aalla si puede llamar a Younes Abouyaaqoub o a Mohamed Hichami porque "necesita hablar con ellos". También aporta una segunda conversación, en que Oukabir informa a Mohamed Hichami de que su hermano Driss "se lo ha pensado y se ha hecho atrás".

Por su parte, el diario 'Público' desmiente que la información aportada por 'La Vanguardia' desmienta su tesis que los servicios de inteligencia conocieran la actividad de los terroristas antes del 17-A. Según 'Público', la información de 'La Vanguardia' no solo confirma la validez de sus fragmentos aportados, sino que avala la conclusión de que el servicios de inteligencia conocían hechos que no podían ser reconstruidos después de los atentados con la recuperación de material.

Una de las cuestiones que para 'Público' evidencia que los terroristas estaban siendo vigilados antes de los atentados es que supieran que compraron en un estanco de París con identidades falsas, cosa que el diario considera que no se podría saber si no estaban siendo vigilados en aquel momento.