En una entrevista concedida a Europa Press ha explicado que algunos pensaban que no se podía hacer un Siglo de Oro tan femenino, tan americano, o que no se podía hacer una obra en un coche o que los africanos no podían hacer teatro de esta época, y esta edición ha demostrado que sí se puede.

Un festival que "hasta el último día ha seguido con sus convicciones y cumpliendo sus líneas programáticas", ha destacado, explicando como en la última semana México, país invitado, ha estado muy presente; cómo la presencia femenina en estas últimas jornadas del festival también ha sido muy potente y como el festival ha seguido fiel a su postulado de la accesibilidad.

Aunque aún hay que esperar que pase estos últimos días y más representaciones, para su director las "sensaciones son buenas" sobre todo en el terreno de la misión filosófica que se han impuesto como festival. "Somos mejores cuando entramos en el Siglo de Oro con hombres y mujeres o cuando en el festival las personas con discapacidad pueden hacer y disfrutar del teatro sin barreras, eso es mucho más importante que el puro balance frío de los números", ha concluido.

No ha querido dejar atrás en esta reflexión el crecimiento exponencial que ha tenido el Siglo de Oro en español dentro de la programación del Festival, ampliando el sentido de pertenencia y dando importancia a la cultura común que une España con Latinoamérica. "Hubo quien planteó sus dudas de si la gente que venía a ver 'Romeo y Julieta' vendría a ver 'El lindo Don Diego', y se ha demostrado que sí".

El crecimiento del público durante los días de diario gracias a la apuesta pragmática de las últimas ediciones, ha sido otro de los puntos a tener en cuenta en la reflexión del responsable de la cita teatral almagreña. Además ha querido hacer caer en la cuenta de la oportunidad que tiene la región de ver espectáculos por los que muchas personas "cogen aviones y hacen largos viajes para vivir la experiencia".

"DEL OFF SALE SIEMPRE ALGO INESPERADO"

La última semana de la cita teatral almagreña ha estado marcada, además de por dos grandes de la escena como son Manuel Canseco y El Brujo, que han recibido sendos reconocimientos, por la novena edición del Almagro OFF, cuyo ganador se conoció este jueves, recayendo tal honor la propuesta de la directora Anaïs Bleda con 'La Margarita del Tajo'.

Para el director del festival, "del OFF siempre sale algo inesperado" ya que no hay que olvidar que aporta siempre "una mirada muy arriesgada sobre los clásicos". Además, ha recordado que este año se ha propuesto un cambio en las bases para que hubiera una mayor presencia del Siglo de Oro y el resultado ha sido que ocho de las diez propuestas han sido así.

"Desde la India que ha traído una versión de 'Marta la Piadosa' hasta reflexiones sobre personajes históricos, como Sor Juana, por supuesto, o el Duque de Lerma, ha habido mucha variedad de

nueva dramaturgia sobre temas del Siglo de Oro", ha añadido.

Sobre la propuesta ganadora, ha destacado la unanimidad del jurado en su elección, además de que se trata de la que mejor "entronca con la filosofía del festival". Junto a lo bueno del montaje, García ha explicado que el texto ha sido un descubrimiento para muchos miembros del jurado que ni siquiera conocían a la dramaturga, Ángela de Azevedo, "una figura un poco peculiar" ya que era portuguesa pero escribía en español y cuya obra se ha publicado muy poco, apenas tres textos.

"Una vez más estamos visibilizando textos de mujeres que estaban totalmente ocultos, además es un texto que habla de un feminicidio, de un vigencia feminista muy poderosa", ha matizado.

"MÉXICO HA APORTADO UNA REFLEXIÓN SOBRE EL MESTIZAJE"

Sobre el país invitado, México, González ha destacado la reflexión sobre el mestizaje que ha aportado su participación en el festival, poniendo como ejemplo la representación de 'Fuenteovejuna'. Una propuesta "en la que la violencia es explícita porque habla de territorios en los que hoy en día secuestran a las chicas y las violan de manera totalmente impune como sucede en la obra original".

También ha aportado, a su juicio, una amplitud del repertorio, dando a entender que Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés son figuras capitales del Siglo de Oro y que este periodo es un territorio de la lengua y de la cultura y no geográfico de lo que era España en aquel tiempo. A ello se añade un despertar del "letargo euro céntrico" que se padece.

"Europa es un continente envejecido en el que a veces la cultura es de consumo burgués, por contrario en América Latina, en muchos lugares la cultura es un fenómeno de transformación de la sociedad de la que hay que aprender mucho".

La figura de Sor Juana Inés de la Cruz, protagonista de la edición de este año sale "sin duda reforzada de este festival, en opinión de García, quien se ha mostrado convencido que con las diferentes propuestas, que han tenido "buena aceptación de público", se "han sembrado simientes de curiosidad sobre quién era ese personaje".

"Hemos colocado a Sor Juana en el mapa del Siglo de Oro real, porque una cosa son los filólogos y otra es el público, y ahora han empezado a conocer a Sor Juana y esto es una de la misiones del Festival, despertar la curiosidad y el conocimiento", ha concluido.