La muestra, que se puede visitar a partir del próximo 27 de julio y hasta el 20 de octubre, es la exposición multimedia más visitada a nivel mundial por la que ya han pasado más de 400.000 visitantes en el resto de España. En ella, el espectador pasea por la obra y el pensamiento de Van Gogh, que abre una puerta a vivir una experiencia 360 envuelto en arte, literatura, música, luz y color.

Dicha exposición, según han explicado los responsables en una rueda de prensa, está conformada por más de 3.000 imágenes "que convierten el espacio en un lienzo de 800 metros cuadrados", en el que un sistema envolvente multicanal "convierte la obra del pintor en un universo de color donde las sensaciones son protagonistas absolutas".

La "imponente" exposición sensorial es una "garantía de éxito que se suma a la larga lista de muestras que ha acogido el Ateneo", según ha asegurado la presidenta de la institución mercantil, Carmen de Rosa. Un total de cuarenta proyectores de alta definición y gráficos en movimiento "con sonido de calidad cinematográfica" ofrecen un entorno inmersivo en pantallas de seis metros de altura distribuidas por toda la superficie.

A las imágenes, los gráficos en movimiento y la música en alta calidad se suma una colección de fragancias exclusivas que evocan los ambientes en los que el pintor holandés creó sus cuadros. Así, suaves perfumes de limón, lavanda fresca, salvia silvestre o ámbar crean el ambiente para sumergirse en el universo Van Gogh. La composición musical, uno de los aspectos "que más destacan y valoran los visitantes", ha sido seleccionada con "mucho cuidado" e incluye piezas "reconocibles para el público".

València es la quinta ciudad española que acoge la presentación, algo que "marca un hito" para los organizadores, ya que es la 50ª población que acoge la exposición, lo que explica el "gran atractivo y acogida de la muestra a nivel internacional", según ha asegurado el director de exposiciones de Grande Exhibitions, Rob Kirk.

CONTENIDOS "ABSOLUTAMENTE NUEVOS"

Además, la propuesta cultural incorpora contenidos "absolutamente nuevos" de un Van Gogh "totalmente renovado" que no se han expuesto anteriormente así como mejoras en los paisajes, autorretratos y en los grafismos de animación. "No hay nada comparable a la exposición y no solamente por el diseño de la sala", ha declarado el responsable.

"Esta exposición constituye una nueva forma de aproximación al pintor e intenta implicar al público en esa nueva forma de experimentar el arte", ha añadido. Además, ha explicado que la muestra trata de atraer a un público "que no está acostumbrado a visitar los museos".

La experiencia que propone la exposición -estructurada en distintas secciones- abarca los diez años más prolíficos del pintor así como los orígenes del pintor en Holanda en un viaje emocional a través de las etapas de su vida y obra.

En este sentido, la organización ha duplicado las expectativas de venta previa de entradas en València, ya que se espera alcanzar la cifra de 10.000 personas. "La acogida que hemos tenido en la ciudad ha superado nuestras expectativas, estamos seguros de que València será un punto de inflexión en la trayectoria de Van Gogh Alive", ha afirmado Elena Goroskova, directora de Nomad Art.

La exposición estará abierta al público en el Ateneo Mercantil de València de 9.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente de lunes a domingo. Las entradas pueden ya adquirirse a través de la página oficial de la exposición, www.vangogh.es y en breve estarán a la venta en las Oficinas de Información y Turismo de Valencia.