Así se ha expresado Puig tras la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunitat de la presente legislatura, que ha tenido en lugar en el Palau de la Generalitat, donde ha destacado el "impulso" de la Generalitat a la concertación con medidas como la creación de la Dirección General de Diálogo Social.

En la reunión, a la que han asistido el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los secretarios generales de CCOO-PV, Arturo León, y de UGT-PV, Ismael Sáez, el 'president' ha reivindicado la necesidad de que la Comunitat Valenciana cuente con "con organizaciones fuertes capaces de representar al tejido económico y social".

También han estado presentes, en representación del Consell, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent.

Tras la reunión, el titular del Consell ha explicado que, a partir de septiembre, se reunirán las cuatro mesas constituidas por la Mesa de Diálogo Social, dedicadas a la recuperación social, las políticas públicas, el crecimiento económico, y una mesa de nueva creación para tratar la sostenibilidad medioambiental.

SINIESTRALIDAD, BRECHA DE GÉNERO, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

Por su parte, León ha valorado los tres ejes que conducirán las futuras Mesas de Diálogo Social. El primer eje aborda "la siniestralidad laboral y la reducción de la brecha de género". En este sentido, el secretario general de CCOO PV ha explicado que su intención es "apostar por la creación de empleo y combatir, especialmente, la precariedad en el trabajo a través del Observatorio de Trabajo Decente".

En cuanto al segundo eje, sobre "el refuerzo de las políticas públicas y de los servicios públicos -Sanidad, Educación y Atención a la Dependencia de Servicios Sociales-", León ha destacado que la "implementación" de algunas normas, "importantísimas" para el sindicato, como la Ley de Servicios Sociales o la Ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

Además, el secretario general de CCOO PV ha señalado la importancia de "un modelo de producción más limpio", que constituye el tercer eje abordado: "Hay que transitar hacia un modelo de producción que tenga la capacidad de incorporar el cambio tecnológico y que trate de manera respetuosa el medio ambiente, con una transición energética justa que se apoye en la formación profesional y universitaria", ha insistido.

En especial, León ha hecho hincapié en realizar un "esfuerzo" para "reconocer aquellas empresas que son socialmente responsables" y ha añadido que aquellas que "no cumplen con las obligaciones fiscales" o "no trata bien a sus trabajadores", "no pueden tener el reconocimiento de la sociedad como tal".

"NATURALEZA DE DISCUSIÓN Y LUCHA"

El secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha destacado la "naturaleza de discusión y de lucha" que debe haber entre las mismas organizaciones sindicales en cuanto a practicar el diálogo social: "Nos peleamos en más de una ocasión para intentar llegar a acuerdos y para eso necesitamos el apoyo de la administración", ha resaltado.

En la línea de los convenios colectivos, Sáez ha espetado que es "absolutamente impresentable que haya convenios colectivos de la hostelería, como el de Valencia o el de Castellón, que lleven años sin firmarse". Ante eso, ha explicado el secretario general de UGT-PV, "tenemos que establecer acuerdos para ser capaces de intervenir cando los sectores no son capaces de resolver los problemas".

Tras la reunión, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha aseverado: "Tenemos una posición muy clara, defendemos y representamos a los empresarios que están en la legalidad y la máxima transparencia, y tenemos que pelear una lacra que, igual que el paro, se llama economía sumergida", ha explicado.

Navarro se ha referido a la negociación colectiva, para "darle un peso importante" a "los trabajadores de los distintos sectores y las pymes". Con todo ello, el presidente de la CEV ha asegurado que van a "trabajar por esa negociación colectiva y, más especialmente, patronal y sindicatos, para que todas las empresas estén cubiertas en la máxima legalidad".