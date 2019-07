El líder de ERC Oriol Junqueras ha pedido por carta al presidente del Parlament Europeo David-Maria Sassoli que "intervenga" para poder ocupar su escaño en la cámara. Con esta misiva enviada este jueves, Junqueras confía en que el socialista italiano tendrá "interés" por su caso y actuará para permitir que pueda ser eurodiputado.

Junqueras alerta a Sassoli de la "grave situación" en la que se encuentra por la prisión preventiva y se queja de que las autoridades españolas no le dejaron salir para asumir el mandato como eurodiputado a pesar de tener "todos los derechos civiles y políticos" intactos.

"Fui escogido con el voto de más de un millón doscientas mil personas pero no he podido, hasta ahora, tomar posesión de mi asiento en el Parlamento Europeo", lamenta el líder de ERC.

En su carta, Junqueras asegura que durante los casi dos años que lleva en prisión su "idea de autodeterminación se ha reforzado, así como la defensa de los valores democráticos y de la religión católica. La lectura de la Biblia me ayudó a afrontar la injusticia de la prisión, la reflexión me dio paz y la plegaria me reconfortó", asegura.