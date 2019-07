La moción también recoge la realización de una campaña informativa para que la ciudadanía sepa las consecuencias de la situación climática que ya se vive y el desarrollo de un amplio proceso de participación, con expertos, asambleas ciudadanas y foros técnicos, para elaborar un "nuevo y más ambicioso" Plan de Acción por El Clima y la Energía Sostenible que impulse el autoconsumo de energía renovables con ayudas para paneles solares, un plan de residuos cero, apuesta por la agroecología y "renaturalización" de la ciudad.

Igualmente, se ha aprobado por unanimidad otra propuesta de PP para que el Ayuntamiento realice un plan de choque contra los efectos del cambio climático con actuaciones en favor del arbolado y zonas verdes, con planes de empleo para el refuerzo de las labores de la plantilla del Servicio de Parques y Jardines, más arbolado y más inspecciones.

Respecto a la moción de Adelante, su portavoz, Susana Serrano, ha destacado la importancia de "actuar localmente ante los retos globales" y ha pedido el desarrollo de medidas de forma inmediata porque "vamos tarde y no podemos esperar ni un minuto más", apostando por que la ciudadanía "conozca los efectos porque se trata de salud pública".

De su lado, el delegado de Transición Ecológica, David Guevara, indica que la ciudad "no parte de cero" ante este "reto global" y ha destacado las actuaciones que se han llevado a cabo y que han provocado que se hayan reducido desde 2015 un millón de toneladas de CO2 en Sevilla, hasta las 1.951.000, un 38 por ciento menos.

Sin embargo, el concejal de Cs Miguél Ángel Aumesquet ha criticado el "atraso" de Sevilla en políticas preventivas, afirmando que está "en una inmensa crisis climática".

De su lado, el edil de Vox Gonzalo García Polavieja considera que declarar el estado de emergencia climática no es un "no es un estatus administrativo sino algo simbólico" por loq ue considera que una Administración pública no debe declararlo. "Es una extravagancia", ha dicho García, ante lo que Serrano le recuerda que el Papa también lo ha declarado. "El Papa emite también cuestiones no doctrinales", agrega el concejal de Vox, argumentando que lo habrá dicho a nivel personal.

CAPITALIDAD VERDE

En cuanto a la moción presentada por el PP, la concejal Evelia Rincón ha considerado que Sevilla "no puede esperar más a los inventos de un alcalde que presenta la capital como ciudad verde pero después deja morir los árboles", apuntando a su "nula gestión" en este ámbito. "Más de 4.000 árboles talados y parques abandonados", recalca.

Al respecto, Guevara afirma que "tergiversa la realidad" y que la masa verde se ha incrementado con los gobiernos socialistas y "así seguirá siendo", haciendo referencia a la "grave situación" que tenía el arbolado en 2015 cuando el PSOE asumió la Alcaldía, tras lo que se incrementó personal e inversión. "Se han tomado medidas estructurales que nunca se habían hecho y que repercutirán de manera considerable en la ciudad, afrontando la candidatura de capital verde en 2023 con las mejores garantías de éxito", sentencia.

De su lado, Serrano entiende que el PP "no tiene autoridad para criticar la labor del gobierno socialista, que ha sido nefasta, teniendo en cuenta que los arboricidios de Zoido". Además, lamenta que la gestión "la realicen empresas privadas que sólo miran su rentabilidad".

Además, Aumesquet critica que el PP traiga esta moción ahora cuando "hace poco bloqueó una comisión de investigación sobre las zonas verdes", indicando que quizás era para que no se pudiera de manifiesto gestión que los populares hicieron en su último mandato.

Por último, García ha mostrado su preocupación por la situación de la plantilla de parques y jardines. "Estamos por los planes de empleo, pero con las condiciones adecuadas", añade.

Por otra parte, se ha aprobado igualmente por unanimidad la moción planteada por Cs para elaborar un plan de movilidad urbana sostenible, ante la que su portavoz, Álvaro Pimentel, ha esperado que el gobierno local "tome en serio su ejecución".