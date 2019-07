Una propuesta sostenible, futurista y lleno de ganas por cambiar las cosas. Así es 3D Impact, el proyecto con el que José Manuel de Ben ha ganado el III Programa Imparables de Aquarius.

Tras dos meses de trabajo continuo y codo a codo con María Fernández-Onieva, creadora de la empresa Uniqshoes, este ingeniero de Telecomunicación sevillano ha visto recompensado su esfuerzo tras encadilar al jurado del Programa Imparables, en colaboración con Ashoka.

José Manuel es el mejor ejemplo de que la edad no es una barrera para probar cosas nuevas y de que el emprendimiento durante la jubilación es una oportunidad que no hay que perderse.

¿Qué es lo primero en lo que planea invertir el premio?

Una parte importante será para unas máquinas que nos faltan para el proceso de los residuos y convertirlos en productos.

¿Qué aprendió durante el tiempo que duró el Programa Imparables de Aquarius?

Durante el mes que estuvimos los cinco finalistas yendo a Madrid aprendí bastante, tanto de la formación específica que nos dieron los de 50Pro, una escuela de negocios para mayores de 50 años, como las masters class de Ashoka y otras entidades relacionadas con el mundo del emprendimiento. Pero también fue importante la convivencia con los otros finalistas, que son gente extraordinaria, y con los coachs.

¿Qué le ha aportado la mentoría de María Fernández, creadora de Uniqshoes?

Me ha ayudado sobre todo a ampliar la visión de mi proyecto. María es una chica que piensa de forma ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, y ha contribuido a poner más alto el listón de nuestra contribución al medioambiente. También ha aportado su visión del marketing y las redes sociales, en las que ellas se desenvuelve con más soltura que nosotros.

¿Qué se lleva de sus compañeros, emprendedores como usted dentro de la iniciativa?

A parte del ánimo que te infunde el contactar con otras personas que ven el tema de la edad con la misma filosofía que tú, en nuestro caso creo que hemos hecho un auténtico grupo de amigos, cosa que no es fácil de hacer, y lo hemos pasado estupendamente. Hemos creado un grupo que se llama Aquarius Gran Reserva.

¿Qué supone un reconocimiento como este para usted?

Siempre es agradable que reconozcan lo que estás haciendo, pero además para el proyecto 3D Impact supone una ayuda muy importante para su difusión, que es fundamental para un proyecto colaborativo como este.

¿Cómo surge una idea como 3DImpact?

Yo después de jubilarme quería hacer algo para ayudar a crear empleo y conocía por mi profesión el futuro de la impresión 3D. No sé exactamente cómo surgió lo de los residuos pero vimos que podía ser un proyecto triplemente sostenible.

¿En qué le gustaría que evolucionase el proyecto?

Nuestro reto actual es "hacer sostenible la impresión 3D", pero no queremos quedarnos ahí, estamos ya pensando en hacerlo extensible a otros residuos que se generan en la industria 4.0.

¿En qué sectores se puede aplicar una innovación como esta?

Creo que hay muchos otros residuos que se generan fuera del sector industrial a los que una recogida selectiva (es muy importante no mezclarlo todo en el contenedor) y un proceso adecuado, puede convertirlo de nuevo en productos que vuelvan al mercado.

Su propuesta tiene una vertiente medioambiental basada en la economía circular y otra de inclusión social, ¿qué le hizo implicarse en ambas cuestiones?

Desde el principio queríamos hacer algo que fuese beneficioso para la sociedad. A mí edad ya no me mueve el interés económico, he tenido mucha fortuna y he podido desarrollar una carrera profesional que me ha permitido vivir y criar a mis hijos. Ahora es momento de devolver a la sociedad algo de lo que nos ha dado, y el medio ambiente es un problema para los que vienen, que además hemos creado nosotros.

¿Qué opina de iniciativas como Imparables?

Me parece una muy buena iniciativa. El futuro de los jóvenes está en el emprendimiento en cualquiera de sus formas, y creo que también somos muchos los mayores que estamos en esa onda y hasta ahora nadie se había fijado en nosotros. Creo que los cinco finalistas hemos quedado muy satisfechos.