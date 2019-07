Barcelona contará con conciertos de un centenar de grupos de 16 países entre el 20 y el 24 de septiembre por su fiesta mayor, La Mercè, dentro de la programación del Barcelona Acció Musical (BAM), el BAM Cultura Viva y Mercè Música, que ofrecerán actuaciones en 11 espacios distintos de la ciudad.

Destacan entre ellos la despedida de Pascal Comelade y un espectáculo por los 50 años del disco Diòptria de Pau Riba, han resaltado en rueda de prensa este miércoles el director de Cultura Viva, Dani Granados; el de Mercè Música, Jordi Turtós; el director artístico del BAM, Marc Campillo, y la co-coordinadora de BAM Cultura Viva, Anna Cerdà.

La ciudad invitada a La Mercè, Beirut, tendrá una presencia destacada en el BAM y Mercè Música, que incluyen en su programación a los artistas Tarek Yamami, Tania Saleh, El Rass, Malikah y Praed, y la música por fiesta mayor incluirá también la participación de escuelas superiores de música.

Como en otras ediciones, la propuesta musical contará con una elevada presencia de mujeres: de los grupos que tienen un líder, el 68% están encabezados por mujeres y, de los que no lo tienen, el 49% cuentan con mujeres, y el 4% está formado íntegramente por ellas.

Programación musical

En el escenario de la plaza dels Àngels, el BAM ofrecerá actuaciones de Arlo Parks, Nadia Rose, Playback Maracas, Jay Jay Johanson, Michelle David&The Gospel Sessions, Iceage, María José Llergo, Mattiel, Derby Motoretas Burrito Kachimba, Black Midi, The Wedding Present y Weval entre el viernes y el lunes.

La Casa Azul, Dorian, Oques Grasses y La Pegatina tocarán en el 'Mediterràniament' de la playa Bogatell, y el Parc Central de Nou Barris se llenará de la música clásica de la Banda Municipal de Barcelona, la Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, el proyecto Vozes y la Orquestra Simfònica del Vallès con los Brodas Bros.

El BAM acogerá la tercera edición del Portugal Alive -con Reis da Republica, Whales y Conan Osiris-, el viernes en la plaza Joan Coromines, en la que el sábado y el domingo actuarán Bedouine, Biig Piig, Snapeped Ankles, Gurr, Yugen Blakrok, Praed, Vanishing Twin, Charlotte Adigéry y The Mauskovic Dance Band.

Sara Fontán, Courtney Marie Andrews, Maria Rodés, Yawners, Y La Bamba, Honolulu, North State, Say Yes Dog, Fanso, Tversky lo harán en la Antiga Fàbrica Estrella Damm, mientras que el Moll de la Fusta ofrecerá a Nubya Garcia, Jungle by Night, Malikah, Nubyan Twist, Triade, El Rass y Danista.

Cultura Viva

El BAM Cultura Viva, en Fabra i Coats, se consolida como punto de experimentación sobre la música y contará con BCN Afrobeats, Agozao, Cykada, NO ID, Taibi, Sandré, Mis (Moviment d'Insurrecció Sonora), Placenta, Borifax, Sosun Dance, Vàlius, Suena Barro, Ex Nihilo, Miss Ex, Monodimpled, Scott Manimon, Frac y el evento Literary Combat del colectivo Club Cronopios.

Y el Mercè Música, en varios escenarios, propone artistas como Tarek Yamani Trio, Tania Saleh, Chicuelo, Aurora, Paula Vall, Oumou Sangré, Pau Riba i de Mortimers, Ran Ran Ran, El Petit de Cal Eril, Gaye Su Akyol, Baloji y Dobet Gnaoré.

También actuarán dentro del Mercè Música Da Souza, Joan Dausà, The Gramophone Allstards Big Band y Three Cool Cats&Ballaswing y, en una noche de habaneras el domingo en la plaza Reial, Els Pescadors de l'Escala, Barca de Mitjana y Havàname, entre otros.