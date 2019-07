El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este miércoles que no autorizó a Plataforma per la Llengua a entrar en centros para realizar su informe sobre el nivel de catalán de los niños.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta en el pleno realizada por el diputado del PP en el Parlament Daniel Serrano que ha acusado al departamento de permitir a una entidad privada entrar en los centros escolares a "espiar a alumnos por motivos lingüísticos".

El estudio de Plataforma per la Llengua determinó que el catalán se habla en el 24,3% de patios de escuelas e institutos, por debajo del 36% de la población general, y advertía un descenso del uso en alumnos y profesores al pasar de Primaria a Secundaria.

Bargalló ha defendido que en el informe queda claro que se realizó "una observación de incógnito" y que la entidad no se lo dijo ni al departamento ni a los centros en los que realizaron el estudio.

"Plataforma per la Llengua no tiene ninguna autorización del departamento y el departamento no lo autorizó", ha replicado el conseller que no considera que un estudio de incógnito en escuelas a alumnos sea espionaje.

El conseller ha señalado que de haberse autorizado ese estudio por parte del Govern, existirían documentos de información a los centros que se habrían hecho públicos.

El estudio

El presidente de la entidad Òscar Escuder coincidió con Bargalló al explicar el pasado jueves que el trabajo se realizó "de incógnito" para no condicionar el comportamiento lingüístico: un observador de la entidad proponía a la escuela un taller lúdico de sensibilización en el patio, buscando la espontaneidad y que profesores y alumnos se comunicaran entre ellos para ver qué lengua usaban, aunque desconocían que se les estaba observando por ese motivo.

Quien hacía el taller no usaba ni catalán ni castellano para no influir, sino que usaba el inglés: "Explicaba al profesor el taller, y se quedaba en un rincón observando", mientras el docente organizaba el grupo de alumnos y les explicaba lo que debían hacer, explicó Escuder.

Avisaron del estudio

A diferencia de lo que ha explicado Bargalló, el presidente de la entidad privada aseguró que, aunque la escuela desconocía que se estaba estudiando el uso de la lengua, sí que avisaron a la Conselleria de Educación de la Generalitat de este proyecto.

Serrano ha tachado al conseller de mentiroso porque considera que "es imposible que esta entidad pudiera realizar el estudio en 50 centros sin coordinarse" con el departamento.

Por todo ello, le ha pedido que dimita y, consciente de que no lo hará, se ha dirigido al presidente de la Generalitat: "Señor Torra, le pongo deberes estivales. Más allá de deshojar la margarita sobre las elecciones, cese al conseller porque espiar a los niños por motivos lingüísticos es un escándalo democrático".

Bargalló le ha contestado que la Asamblea para la comunicación bilingüe también ha realizado estudios de incógnito sin avisar al Departamento, y ha insistido en que no es espionaje: "Eso es lo que hacen ustedes a partir de las cloacas del Estado".