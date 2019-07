Después de la tormenta, llega la calma o eso al menos intenta el PSOE. Horas después del duro intercambio entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que este lunes dejó en el aire la coalición de Gobierno y la investidura, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha insistido este martes en que los socialistas van a intentar "hasta el último minuto" que haya un acuerdo y, ante las críticas de Unidas Podemos, ha asegurado que en el Ejecutivo "nosotros no tenemos políticas decorativas".

Calvo se ha referido así a las duras palabras que pronunció ayer desde la tribuna del Congreso Iglesias, cuando reclamó puestos de peso político en el Gobierno para Unidas Podemos y advirtió de que no aceptarían el puesto "meramente decorativo" que se les había ofrecido, en alusión a la vicepresidencia que los socialistas estarían dispuestos que asumiera Irene Montero, pero que a los morados les pareció vacía de contenido y un pretexto para cerrarle el paso a competencias en materia de Ciencia, Trabajo, Igualdad y Transición Ecológica, que el propio Iglesias desveló desde la tribuna del Congreso.

Era su manera de rechazar la última propuesta del PSOE a Unidas Podemos, que llegó en la noche del domingo y sobre la que hay disparidad de versiones. En la primera conversación que tuvieron Sánchez e Iglesias en Moncloa, el presidente le ofreció una vicepresidencia e Industria, Juventud, Infancia y Vivienda. Sin embargo, Unidas Podemos asegura que esta oferta no se mantuvo el domingo pasado y que la que había sobre la mesa era "aún peor" y tan "vergonzosa" que el Gobierno y el PSOE no quieren desvelarla. Fuentes del partido morado han apuntado que de esas carteras solo habría quedado en pie la vicepresidencia y Infancia.



Por el contrario, Calvo ha asegurado este martes que en la última oferta del PSOE había un "cargo importante" para Montero sin desvelar exactamente que fuera la vicepresidencia. En contra de lo que dice Podemos, también ha asegurado que había competencias para ellos en "políticas sociales y de sello de izquierda". Según ha explicado, antes de que empezara la sesión de investidura, este lunes llamó a Pablo Echenique para pedirle una respuesta a la oferta que le había hecho la noche anterior. El dirigente morado no le contestó y la primera valoración que tuvieron llegó con el discurso de Iglesias desde la tribuna, que Calvo ha confesado que les sorprendió.

"Por eso, nos sorprendió ayer un poco el tono de Pablo Iglesias cuando colocó en una situación más complicada la propia negociación", ha dicho sobre los pormenores que dio el líder de Podemos desde la tribuna. "Hubiéramos preferido seguir trabajando de manera más discreta, más prudente, con un ánimo más constructivo".

Los dos quieren seguir hablando

En todo caso, la vicepresidenta ha reafirmado la "voluntad" del PSOE de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y que siguen "dispuestos a hablar en la medida en que las partes tengamos la misma disposición" y a hacerlo de una forma "prudente" en la que las partes no revelen los pormenores de la negociación. Si no es por el PSOE, por Unidas Podemos tampoco quedará continuar negociando. Este lunes, los morados aseguraron que trabajarán hasta el último momento para acordar un gobierno de coalición y, a pesar de no entender la estrategia de negociación de Sánchez, fuentes del partido morado aseguran que los contactos no han parado.

Calvo no ha aclarado cuándo volverá establecerse un nuevo contactp y se desconoce cuál será el próximo movimento y, sobre todo, quién lo hará. En Unidas Podemos creen que el PSOE quiere forzar a los morados a responder, pero ellos no lo hará con un punto de partida que consideran peor aún del que había en un inicio.

Lo que está claro es que no será antes de la votación de este martes, prevista para dentro de un par de horas como mucho. En ella Sánchez necesitaría contar con 176 votos afirmativos que no tiene para ser investido por mayoría absoluta. Según ha dicho esta mañana Echenique, de momento Unidas Podemos se está pensando si votar 'no' o 'abstención' mientras que ERC tampoco lo ha confirmado aún y el PNV solo está dispuesto a abstenerse y no a votar 'sí'.

La verdadera oportunidad llegará el jueves, cuando Sánchez tiene que obtener más 'síes' que 'noes' y cuando Calvo ha esperado que haya un acuerdo con Unidas Podemos que desencallaría la investidura.



Hasta entonces, la vicepresidenta ha afirmado que "estamos dispuestos a encontrar un punto de apoyo importante" con Unidas Podemos, aunque ha preferido una negociación "no desvelando nada que pudiera entorpecer", aunque también atender a la "realidad", que indica que PSOE y Unidas Podemos no suman lo suficiente y que habrá que llegar a otros consensos que permitan "estabilidad" durante los cuatro años de legislatura.