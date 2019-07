Las Tablas Anuales de The Nature Index 2019 destacan instituciones y países líderes en la investigación en ciencias naturales en 2018. Según el mismo índice, la Universitat se encuentra entre las 50 mejores instituciones académicas de Europa en materia de química, ascendiendo desde el puesto 71, en 2017, al puesto 47 en 2018, y pasando por tanto de estar entre las 100 universidades más destacadas de Europa a situarse entre las 50 mejores.

El Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) tiene el papel más destacado en esta excelente posición a la que contribuyen diferentes departamentos e institutos de la Universitat de València, destaca la institución académica en un comunicado.

ENTRE LAS CINCO MEJORES EN FÍSICA Y CIENCIAS DE LA VIDA

Respecto a otras áreas científicas, la Universitat de València se encuentra entre las cinco mejores universidades en Física y Ciencias de la Vida, también según este ranking.

The Nature Index confirma lo que otros prestigiosos rankings internacionales habían declarado anteriormente; el Centro de Clasificación Universitaria Mundial (CWUR) posicionó ya a la Universitat de València como la segunda mejor universidad del mundo en el área de "Química, inorgánica y nuclear" para el período 2018/2019, subraya la entidad educativa.

The Nature Index se desarrolló por primera vez en 2013. Es una base de datos con información sobre investigadores y artículos de investigación publicados en un grupo seleccionado de 68 revistas científicas de impacto. La base de datos está compilada por Nature Research. Las Tablas Anuales de Nature Index 2019 clasifican las mejores instituciones del mundo en investigación en ciencias de la vida, química, ciencias físicas y ciencias de la tierra y medio ambiente.

El índice contempla además otros aspectos, como los resultados para 2018 del ranking Almetric sobre los 100 artículos publicados de más impacto mundial. En este apartado, la Universitat de València aparece reflejada en el puesto 87, con el artículo 'Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable levels in adults', aparecido en Nature en marzo de 2018 con la coautoría del neurocientífico José Manuel García-Verdugo, del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (ICBIBE), en el Parc Científic.