El vínculo entre el PSOE y Unidas Podemos está pendiente de un hilo. La primera jornada del debate de investidura agrandó las distancias y en la votación de este martes eso será evidente. "No vamos a votar a favor", sostuvo Pablo Echenique en una entrevista en la Ser (en una votación que no se prevé que se celebre antes de las 13.00 horas). El diputado de la formación morada reveló además que no ha habido contactos desde el lunes con los socialistas. "Suponemos que están esperando a que hablen todos los grupos parlamentarios", dijo.

Al ser preguntado por el ofrecimiento de Pedro Sánchez, Echenique se remitió a su secretario general. "Creo que Pablo Iglesias en su intervención fue explícito. Nosotros no queremos entrar en un gobierno pase lo que pase, queremos entrar en un gobierno para mejorar la vida de la gente", esgrimió el secretario de Podemos, que no cierra la puerta ni mucho menos a que se mantengan las conversaciones: "Queremos seguir negociando y que haya un Gobierno de coalición".

"Si ellos consideran que nos están haciendo una propuesta no decorativa pueden explicarla a la gente y que esta juzgue", explicó Echenique en un claro mensaje al PSOE, reprochando el lugar que le quiere dar a su partido en un supuesto Ejecutivo común. De hecho, el adjetivo "decorativo", dijo el diputado, "se queda corto".

En materia de nombres, Pablo Echenique no quiso ir más allá. Ni siquiera sobre la última figura en salir a la palestra, como fue Gerardo Pisarello, ahora secretario de la Mesa del Congreso. "No quiero detenerme en eso pero casi no hemos puesto nombres encima de la mesa", esgrimió Echenique. Para Podemos las negociaciones no están rotas, y aseguran tener la razón, de ahí que hayan recibido el asentimiento de la bancada conservadora, comentó Echenique.