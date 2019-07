Según Mulet, "hace unos meses la excusa a este desbarajuste eran las obras caóticas y sin previsión del despropósito del tercer hilo, pero hemos visto cómo, a pesar de ampliar la frecuencia de regionales hasta Vinarós por ejemplo, el caos ferroviario continúa siendo demasiado habitual".

"Saturación, anulación o retrasos importantes de trenes sin previo aviso, paralización de servicios, hace que esto, sumado al incremento de tarifas, a un incremento del tiempo de trayecto, a anulaciones del servicio con motivo de las obras como por ejemplo en la Línea c5 entre Sagunto y Caudiel, desincentiven el uso del ferrocarril abocándonos a los usuarios con alternativa a emplear el vehículo particular cuando no te quieres jugar llegar tarde a tus obligaciones", ha dicho.

Para el senador valencianista, la situación del tren convencional es "preocupante", puesto que "continúa degradándose el servicio". Al respecto, ha apuntado que hay todavía "demasiadas estaciones que no son accesibles, demasiadas actuaciones de seguridad y movilidad prometidas de hace décadas y que no se cumplen, mientras vemos que se llenen la boca de supuestas grandes inversiones en materia ferroviaria que van a un modelo faraónico como el AVE y que, pese a la polémica del modelo, se invierte en otros territorios y no en las zonas económicamente más dinámicas y más pobladas como por ejemplo el arco mediterráneo".

Además, ha subrayado que las grandes inversiones para el corredor mediterráneo que se han gastado estos años en actuaciones "que nada tienen que ver en la comunidad autónoma de Madrid, y ahora tememos los efectos que pueda tener la ampliación del tercer hilo desde Castelló hacia su norte".

Mulet ha remarcado que este "desmantelamiento encubierto" del tren tradicional continúa una táctica que se ve en buena parte de la periferia de un Estado centralista, "se puede ir en AVE desde Madrid a buena parte del territorio, aunque el AVE vaya vacío y nos haya arruinado hacer esta infraestructura y continúan desviando millonadas para financiar un tren elitista y sin uso en buena parte del territorio, mientras se desmantela el ferrocarril que necesita la gente en su día a día, ya sea en el mediterráneo o en otras partes como por ejemplo las conexiones dignas con Extremadura o el tren de la Vía de la Plata para vertebrar el oeste del Estado"

El senador ha pedido en el Gobierno facilite los datos de todas las averías, atrasos, contratiempos y anomalías en todos los ferrocarriles en la Comunitat Valenciana durante los últimos cinco años "para poder mostrar a la ciudadanía la magnitud del drama que están viviendo los y las usuarias".