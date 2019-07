¿Cuáles son los errores más frecuentes del español medio a la hora de invertir?

Miguel Camiña (M. C.): El más importante es el desconocimiento de la inflación. Ignorar cómo afecta la inflación al bolsillo es un gran error. Una de nuestras metas como asesores es concienciar a los clientes del efecto de la inflación en los ahorros en el largo plazo y la necesidad de invertir para evitar que pierdas poder adquisitivo. Borja Nieto (B. N.): Cuando miras los gráficos te das cuenta de que cuando sube la Bolsa la gente invierte y cuando baja la gente vende. Eso también es un error, justamente hay que hacer lo contrario. Cuando más barato es adquirir acciones es el momento idóneo para invertir, cuando más suben y más caras son las acciones yo no recomiendo comprar.

¿Qué tipo de inversiones recomiendan?

B. N.: Depende mucho del perfil de riesgo de cada cliente. Es muy importante que el cliente esté bien categorizado. Hay perfiles más conservadores y otros que prefieren arriesgar. Par los más agresivos recomendamos renta variable pero a través de fondos para que haya diversificación. Y para los más conservadores recomendamos un mix entre renta variable y renta fija.

En cuanto a los fondos, ¿el español medio está demasiado condicionado a adquirir fondos que le recomienda su banco?

M. C.: Normalmente están condicionados a las ofertas de productos que les llegan de los bancos. Nosotros vamos a fondos de inversión ahora porque es el producto más eficiente desde el punto de vista fiscal. Pero no nos casamos con ningún producto, es un medio al que acudimos para generar rentabilidad. Si dentro de unos años vuelve a subir el interés de los depósitos seguramente se lo recomendaremos al inversor conservador. O cuentas remuneradas.

¿En 2018 fue positivo invertir en fondos?

M. C.: Seguramente para la mayoría de inversores no. Nosotros eso lo intentamos mejorar con las aportaciones periódicas y siendo muy conscientes del nivel de riesgo. Incluso recomendamos que, cuando los fondos bajan, si el cliente tiene más liquidez vuelva a invertir.

¿Qué es exactamente Micappital?

M. C.: Es una plataforma que te ayuda a ahorrar tu dinero sin tener que moverlo de tu banco. No hace falta que nos mandes tu dinero, que nos hagas una transferencia ni que nos firmes papeles. Te decimos, quédate en tu banco pero te voy a ayudar. Solo te cobraremos dinero si te hacemos ganarlo. A nosotros no nos pueden pagar los bancos, solo el cliente cuando gana. B._N.: Nos llevamos un máximo de 20 euros al mes pero solo para inversiones superiores a 10.000 euros. De mil a 10.000 tenemos un escalado. Si inviertes 10.000 euros te cobramos máximo 20 euros, y si inviertes medio millón de euros también te cobramos máximo 20 euros.

¿Dejar el dinero en cuenta corriente es útil?

M. C.: Es asumir que vas a perder un 2% cada año. Hay que evitarlo. Es mejor realizar aportaciones periódicas automatizadas a un plan de inversión. Aportar 10 euros al mes durante 40 años es tener luego un dineral porque además el interés compuesto lo vuelve exponencial.