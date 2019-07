José Luis Zoreda, un enamorado del turismo, advierte en una entrevista a MiBolsillo que el sector español, sobre todo el de sol y playa, debe afrontar una profunda remodelación para seguir estando a la cabeza mundial. Vaticina que la competencia de los países del norte de África hará mella en los próximos años con precios más competitivos. Por ello, el sector turístico español debe ofrecer más calidad, ocio y buscar clientes de todo el mundo con un perfil de gasto superior.

¿Por qué va a caer el turismo en Canarias y Baleares?

Lo demuestran los datos estadísticos oficiales y lo acusan ya los empresarios del sector a quienes trimestralmente encuestamos. Básicamente es invertir el proceso, desde que empezaron las primaveras árabes España ha incrementado de una forma muy importante demanda prestada de Egipto, Turquía, Túnez…

Una vez que estos países han recuperado una mayor tranquilidad estos tráficos turísticos están volviendo a sus mercados naturales. Además, tienen la ventaja para los turoperadores europeos de que ofrecen los viajes con descuentos de entre el 30% y el 40% respecto a España. En la medida en que se recuperan afecta al sol y playa español. A eso se suma que la economía alemana está teniendo algunos problemas, lo que también está afectando al turismo alemán. No obstante, el turismo de sol y playa aún representa un 60% del total de la actividad turística en España.

En cambio llegan más turistas extranjeros a las grandes ciudades españolas.

Efectivamente. Es un dato muy positivo que esté repuntando de una manera muy notable tanto en las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada… como en algunos destinos de interior. Y además es un perfil de turista que realiza un mayor gasto per cápita.

¿Y por qué vienen más turistas extranjeros a las grandes ciudades?

Porque ha mejorado la conectividad aérea con Asia y Latinoamérica, lo que ha incrementado la llegada de turistas chinos, japoneses, indios y también colombianos, mexicano, etc. Nuestras grandes ciudades tienen unas singularidades que las hacen únicas en el mundo. No hay otra Sagrada Familia, no hay un segundo Museo del Prado, no hay una segunda Catedral de Santiago, no hay otra Ciudad de las Artes y las Ciencias, no hay otra Alhambra…

Esto permite incrementar una demanda extranjera que quiere conocer España. En las playas debemos dar un valor añadido cultural o de ocio porque en precios no vamos a poder competir nunca con los países del norte de África. Tenemos que evitar que nos pille el toro.

¿Qué mercados extranjeros están cayendo y cuáles están subiendo?

Están cayendo los más propensos a Turquía, sobre todo Alemania y los países nórdicos. Que se suma también a algunas dificultades que ha tenido la aerolínea Norwegian con retrasos y cancelaciones. En cambio, se ha mantenido el mercado británico, pese a la incertidumbre del Brexit. Y sube el mercado ruso y los de larga distancia de Asia, América Latina y Estados Unidos, que van sobre todo a ciudades. Y tienen una propensión al gasto mayor que los turistas de sol y playa.

¿Cuánto se va a reducir la estancia media de los turistas?

Efectivamente esto es muy importante. No podemos recrearnos en que batimos récords de turistas, lo más importante es el dinero que se gastan los visitantes. Es importante que entren en la tienda, pero es más importante que compren productos. Y efectivamente las pernoctaciones están descendiendo, se quedan menos días.

Y la llegada masiva de turistas lo que ha hecho es compensar la menor estancia de los que vienen. Un -2,9% del total de la oferta alojativa, incluyendo cámpings, apartamentos, etc. Y un -0,3 el alojamiento reglado, es decir, los hoteles versus pisos turísticos. Si caen las pernoctaciones cae el gasto. Sin embargo, los ingresos están subiendo un 3,5% y eso se debe a que algunos de los turistas que llegan están gastando bastante. Eso es una buena tendencia.

¿Ese crecimiento en ingresos es uniforme en el sector?

No, las realidades en España son muy distintas entre las empresas y destinos que han hecho un esfuerzo de transformación con los que no lo han hecho y mantienen estructuras antiguas. La brecha está en un 30% en beneficios. En el sol y playa ya lo advertimos hace una década, pero como ocurrió lo de las primaveras árabes no se ha hecho porque se han ido batiendo récords. Sin embargo, hace falta una profunda transformación para seguir compitiendo al máximo nivel.

¿Están detectando brotes de turismofobia en las grandes ciudades?

Este año todavía no, pero no significa que puede ocurrir. Normalmente ocurre por un hartazgo ciudadano debido a masificación. En Barcelona, además, ha sido instrumentalizado por el grupo Arran. No era solo un sentimiento de algunos ciudadanos, que también, sino que ese malestar ha sido instrumentalizado.

En Ibiza hay un profundo malestar por las dificultades de encontrar vivienda para médicos, abogados, policías, personal de refuerzo de temporada que se necesita. Las viviendas turísticas descontroladas también están provocando esa turismofobia en zonas céntricas de Barcelona o Madrid. También por la expulsión de vecinos del barrio de toda la vida.

Volviendo al turista español, ¿a qué zona va a ir este verano?

Está subiendo la demanda española a destinos de sol y playa, sobre todo los que tienen un mix cultural como Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Sube menos la llegada de turistas españoles a Baleares y Canarias por el coste del desplazamiento y porque el peso porcentual ha sido menor históricamente. También va a subir este verano la España verde, que es básicamente Asturias, y en menor medida Galicia, Cantabria y el País Vasco. Además, en la España verde también ha subido un 8% la llegada de turistas extranjeros.