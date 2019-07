El PSOE se niega a que Pablo Iglesias entre en el Gobierno, como dijo este jueves Pedro Sánchez. Un vicepresidente, decía, no puede decir que hay presos políticos y discrepar en asuntos tan importantes como la crisis de Cataluña. No obstante, no habló de otros miembros de la cúpula que, según han dejado caer este viernes varias voces socialistas, tienen la puerta abierta.

En una entrevista en RNE, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, preguntada sobre la posible incorporación al Gobierno de Irene Montero, Rafa Mayoral o incluso Pablo Echenique, por ejemplo, ha repetido hasta en dos ocasiones que "el único escollo es el líder del partido".

Más allá ha ido el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, quien ha reconocido en otra entrevista que "una vez superado el primer escollo y que Pablo Iglesias se hiciera a un lado, habría que estudiar las otras propuestas". Aunque estos nombres comparten las ideas y actitudes del secretario general, no están descartados porque no son el líder de Podemos, según Lastra. "No puede haber un gobierno con dos voces", ha justificado.

Sigue siendo su "socio preferente"

Pese a la ruptura de las negociaciones entre PSOE y Podemos, la portavoz en el Congreso ha vuelto a referirse al partido morado como su "socio preferente", aunque ha criticado la sobreactuación tras las palabras del presidente en funciones sobre su dudoso apoyo a la democracia: "No puede haber un vicepresidente que diga que hay presos políticos porque no es verdad. Si pensáramos que Podemos no es democrátino no nos habríamos sentado con ellos", ha matizado.

También su compañero de partido Rafael Simancas ha suavizado las palabras del jefe del Ejecutivo y ha señalado la "piel tan fina" de Podemos cuando ellos mismos han utilizado expresiones muy contundentes. "Pablo Iglesias ha dicho que si no entra él en el Gobierno seremos unos peleles en manos del IBEX-35", ha puesto de ejemplo.

En todo caso, a su juicio no cabe otra opción el apoyo del partido morado a la investidura de Pedro Sánchez "porque la oferta que ha hecho el PSOE es muy generosa". Estas son las ideas que las distintas voces del PSOE han insistido en difundir a través de los medios este jueves, así como que su partido no está buscando una nueva cita electoral sino que están trabajando en sacar adelante la investidura pese a que, más de dos meses después de las elecciones generales, el único apoyo que tiene firmado es el del único diputado del PRC.

Antes de la votación de investidura del próximo martes, el presidente en funciones volverá a ponerse en contacto con los tres principales líderes políticos, con los que espera avanzar hacia el gobierno, y especialmente con Podemos. Mientras buscarán la abstención de PP y Ciudadanos, con la formación de Iglesias esperan poder hablar de programa ya que, según el portavoz socialista en el Senado, "el 99% de las conversaciones han tenido que ver con los sillones".