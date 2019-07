Unidas Podemos ha respondido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "los vetos y las líneas rojas no construyen futuro", sino que forman parte del pasado, y le ha instado a "dejar de poner excusas" y negociar con ellos una coalición.

La diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz ha contestado, en declaraciones a los periodistas, al candidato a la investidura, que ha afirmado en una entrevista televisiva que "no se dan las condiciones" para que Iglesias entre en el Gobierno y que ese es el "principal escollo" para el acuerdo. "Estoy segura de que el PSOE no compartiría nunca que sobre otros secretarios generales en nuestro país se ejercieran vetos", ha dicho Yolanda Díaz tras reunirse en el Congreso con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el de Cepime, Gerardo Cuerva, junto al responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez.

Unidas Podemos ha instado al PSOE a "levantar los vetos" y ponerse a hablar "con mucha tranquilidad" de "un país diverso" que vaya en consonancia con lo que los ciudadanos votaron el 28 de abril.

No ha pedido una vicepresidencia

Yolanda Díaz ha señalado que Pablo Iglesias nunca ha hablado en las conversaciones de cargos ni ha pedido una Vicepresidencia del Gobierno, tal y como, según ha recordado, admitió en una entrevista el pasado lunes el propio presidente en funciones. "Me consta que no se ha hablado de cargos", ha recalcado Díaz, para añadir a continuación que le "sigue sorprendiendo que a día de hoy se siga insistiendo" en esas supuestas peticiones cuando hace escasos días" el propio Sánchez las "negó". "Presumo que el presidente no falta la verdad", ha deslizado.

"Las consideraciones que se están formulando no son respetuosas con una formación política que tiene casi 4 millones de votantes", se ha quejado Díaz, en referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre que un Ejecutivo en el que estuviera el líder de Podemos no funcionaría.

La diputada ha pedido que no se convierta el debate sobre las políticas que debe aplicar el próximo Gobierno en una discusión sobre los cargos. "Nosotras estaríamos encantadas de que el PSOE rectifique, emplee un tono cordial y amable y acabe con los vetos", ha insistido la diputada, que asegura que los equipos negociadores de Podemos están preparados y estarían encantados de retomar el diálogo con el PSOE.

"Ha llegado ya la hora de abandonar las políticas del siglo XX... las políticas de las mayorías absolutas, del bipartidismo, del bloqueo y de los vetos", ha continuado la diputada.