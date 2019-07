El 17 de julio de 2017 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó proponer la creación de un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la localidad de Sanlúcar algo que fue aprobado por el Ministerio de Justicia el 13 de octubre de 2018. De esta manera, el 30 de noviembre del pasado año entró en funcionamiento este nuevo juzgado instalado en unas 'caracolas' como medida provisional, algo que continúa vigente.

Ante esta situación, organismos sindicales como la Sección de Justicia del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) o el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) o entes profesionales como el Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla han lamentado que esta situación provisional "se esté prolongando" en el tiempo y que "no haya noticias" con respecto a la sede definitiva de este juzgado.

Así, la responsable del sector Justicia de CSIF en Sevilla, Águila Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha reprobado que estos juzgados lleven "casi un año" en esas 'caracolas' "sin que haya fecha" para el traslado al nuevo edificio.

En ese sentido, Fernández ha apuntado que desde la Delegación de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Sevilla les comunicaron que el traslado a la sede definitiva sería "en febrero" porque había que solventar una "pequeña cuestión" como era el ajuste de un ascensor a la nueva normativa. "Nos dijeron que era una cuestión pasajera y ya llevamos varios meses con una situación perpetuada", ha añadido.

Continuando esa línea, la responsable sindical ha esperado que la Consejería del ramo "de una vez por todas" se tome "en serio" la necesidad de sedes judiciales "adecuadas" y "acordes" tanto para los trabajadores del sector como los usuarios. "Queremos saber qué ha pasado con ese edificio que nos prometieron", ha abundado.

Asimismo, ha indicado que, pese a estas instalaciones, los profesionales de la justicia están haciendo una labor "magnífica" y no existe "merma alguna" en el servicio que prestan, si bien ha apuntado que estar en unas 'caracolas' "no es la situación más adecuada y deseable" toda vez que se incumple, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"FALTA DE ESPACIO"

Por su parte, la delegada sindical del STAJ Carmen Lamana ha indicado a Europa Press que estas 'caracolas' fueron pensadas para solucionar "temporalmente" las necesidades de espacio para ese nuevo juzgado pero el paso del tiempo conduce a que cada vez existan más procedimientos, por lo que "ese espacio se va presentando insuficiente".

En ese aspecto, Lamana ha detallado que los seis funcionarios que prestan servicio en ese juzgado mixto de Sanlúcar "no tienen armarios suficientes para guardar los asuntos, debiendo compartirlos", y a día de hoy "no hay capacidad" para incorporar más estanterías para guardar los procedimientos. "De hecho, los funcionarios no piden material de oficina, por cuanto no cabe en la dependencia judicial", ha puntualizado.

Igualmente, la delegada sindical ha criticado que los despachos del juez y el secretario judicial son de "reducidas dimensiones", por lo que "no pueden" realizarse declaraciones "ni de detenidos durante las guardias, ni de otra naturaleza, ni tan siquiera existe Sala de declaraciones", por lo que éstas deben realizarse en la estructura superpuesta que alberga la Secretaría de este nuevo juzgado.

"La falta de espacio de la 'caracola' acarrea situaciones tan grotescas como el hecho de que en los momentos en los que se practican declaraciones a las que asisten el declarante, su abogado y el contrario, el juez y el fiscal, mientras se realizan en la misma estancia otras diligencias como comparecencias, pueden llegar a juntarse entre doce y 20 personas y su tránsito hace tambalear la estructura y moverse los armarios, las mesas y los ordenadores, a parte del aprisionamiento que supone la aglutinación de personas en un espacio tan reducido sin capacidad para acogerlas", ha continuado.

Con todo, la delegada del STAJ ha censurado que "no exista" un proyecto definitivo para solucionar los problemas que se presentan "al alargar en el tiempo la temporalidad de esta medida provisional" por lo que pide "una decisión definitiva y urgente" que solucione los actuales problemas y "no cree otros nuevos".

SITUACIÓN "INDIGNA"

De su lado, la decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Isabel Escartín, ha manifestado a Europa Press el "gran malestar" que existe entre los profesionales de la procura por la "persistencia" de una situación que es "indigna" para los ciudadanos, profesionales del sector judicial y para los funcionarios públicos afectados.

En ese sentido, Escartín ha criticado que se haya tomado una "solución improvisada y en principio provisional" y que ésta continúa a fecha de hoy manifestando la "carencia de medios" y la "ausencia de soluciones adecuadas y con mínimos de calidad".

"Todo ello resulta inaceptable, pues tras varios meses desde la implantación de aquella medida persisten las preocupantes casetas prefabricadas siendo de imperiosa necesidad una respuesta coordinada, seria y urgente que termine con tan lamentables circunstancias en el partido judicial de Sanlúcar la Mayor", ha argumentado la decana.

DENUNCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Cabe recordar que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, abrió una queja de oficio dirigida a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con la que quiere conocer para cuándo está prevista la nueva sede de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor, ya que, a su juicio, los módulos portátiles a modo de caracolas habilitados para las funciones de sede judicial "son manifiestamente inadecuados".

En su queja, consultada por Europa Press, el Defensor apunta que según informaciones ofrecidas por varios colectivos profesionales relacionados con la justicia a través de los medios de comunicación, este nuevo juzgado de Sanlúcar "no dispone de la sede necesaria", a pesar de la puesta en funcionamiento en noviembre de 2018 de este nuevo órgano judicial, "tantos años demandado".

Así, expone que ante esta "carencia" de sede se han habilitado unos módulos portátiles a modo de caracolas que "presentan las insuficiencias características de estos elementos manifiestamente inadecuados para las funciones de sede judicial", a lo que se suma "la falta de mobiliario, espacios de estancia y trabajo y, en general, una carencia de idoneidad de dicha medida improvisada", añade.

Por todo ello, inició esta queja de oficio solicitando un informe sobre la realidad del problema y sus posibles soluciones, y más concretamente quiere conocer las causas de la "ausencia" de sede para este juzgado, así como las consecuencias que haya podido provocar en las funciones de este nuevo órgano judicial.