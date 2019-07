No obstante, ha recalcado que hasta que se apruebe este caudal ecológico, la Junta de Desagüe debe garantizar unos niveles mínimos de agua porque "se deben conjugar los intereses de los agricultores con los del lago".

Ribó, tras el pleno extraordinario de ordenación del Ayuntamiento, se ha referido así a la apertura por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia de diligencias de investigación penal y preprocesales contencioso administrativas, tras haber tenido conocimiento del "alarmante" descenso de los niveles de agua del lago de la Albufera, causado de la Junta de Desagüe.

Al respecto, ha recalcado que, como han reiterado a la Junta de Desagües de la Albufera, "se tienen que cumplir las normas y no se pueden bajar los niveles". No obstante, ha subrayado que el lago necesita de aportaciones, aunque a veces se olvida, de la cuenca del Júcar y hasta ahora no está avanzando".

"Es imprescindible una aportación porque la Albufera sin el Júcar difícilmente puede vivir y por eso es necesario una aportación de un caudal ecológico que nunca se ha concretado y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tiene la obligación de hacerlo", ha reclamado.

De hecho, ha apuntado que si este caudal se resuelve no habrá estos problemas. Sin embargo, ha insistido en que hasta que se apruebe este caudal "se necesita tener unos niveles mínimos porque si el lago se salinizara, perdería la Albufera pero también la gente que trabaja el arroz".

En cualquier caso, ha apuntado que se pueden tomar medidas urgentes, entre ellas la de respetar el nivel de agua mínimo. En ese sentido, ha señalado que entiende a los agricultores, porque "no se trata de decir que ellos tienen la culpa", pero "sí que se trata de conjugar los interés de los agricultores con los del lago porque los intereses de la Albufera son también de los agricultores".