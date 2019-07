El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem), y el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), han coincidido en el reto compartido de atajar el "problema serio" del alquiler en la capital valenciana, mediante la búsqueda de nuevas fórmulas aplicadas en otras ciudades europeas como Berlín o París.

En su primer encuentro de la legislatura, ambos han puesto en común la necesidad de construcción de vivienda "pública o mixta", la rehabilitación del parque público ya existente para destinarlo a alquiler asequible, una tasa turística en València que revierta en los servicios y finalizar el programa del ARRU del Cabanyal para convertirlo en "un mostrador de belleza".

Son algunos de los objetivos que Dalmau y Ribó se han marcado para los próximos cuatro años, mediante la colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento y con un alto nivel de coincidencia en las "grandes líneas", como han explicado a los periodistas tras la reunión de más de una hora.

Por parte del Consell, Dalmau ha mostrado el compromiso por "una ciudad sostenible, abierta y que haga realidad el derecho a una vivienda digna", mediante la búsqueda de medidas para que los alquileres sean más baratos. "Eso implica que València mire hacia otras fórmulas que se han planteado en Berlín o París, de las que podemos aprender mucho", ha expuesto.

También ha apostado por avanzar en sostenibilidad, con mecanismos para obtener energía limpia y un aumento del parque público de vivienda para "atajar la emergencia habitacional", junto a la rehabilitación de las que "no están en condiciones dignas".

DEL PROBLEMA DE LAS HIPOTECAS AL DEL ALQUILER

Ribó, por su parte, ha hecho hincapié en el alza del precio de los alquileres en València, algo de lo que se dieron cuenta a mitad de la pasada legislatura y que motivó nuevos programas de ayudas. Ante esta situación, las dos partes han quedado en mantener reuniones periódicas sobre esta problemática.

"Estos cuatro años hemos pasado de un problema de hipotecas a un problema serio de alquiler", ha aseverado, y ha echado la vista atrás para recordar cuando el Ayuntamiento entró "con mucha fuerza" para defender a los desahuciados. Después constataron que este problema "se controló rápidamente mientras estaba aumentando el de los alquileres".

Como causas, el alcalde ha apuntado la existencia de "muchos fondos de inversión que están apostando por el alquiler", el cambio de mentalidad y el hecho de que "una parte muy importante de la población -no solo los parados, también los trabajadores- que no se pueden ni plantear comprar un piso porque no le van a dar una hipoteca". A su juicio, es consecuencia tanto del mercado laboral como de "la falta de revisión de los acuerdos que hizo el PP".

Eso sí, ha reconocido que es un problema "complicado" para el que ve necesario un parque de vivienda para alquiler barato mediante colaboración "pública o mixta", si bien ha remarcado que "no se construye en 24 horas". "Compromís quiere que haya vivienda lo más pronto posible a precios asequibles", ha enfatizado, ante un problema que "se controlaría perfectamente si tuviéramos el parque de Viena".

PLACAS FOTOVOLTAICAS

En materia de energía, la intención del Ayuntamiento es ofrecer facilidades para la instalación de placas fotovoltaicas en las terrazas que permitan el autoconsumo de la luz de la escalera. Ribó ha explicado que esto requiere un estudio de la normativa, un acuerdo con las empresas de suministro y un estudio de su implementación.

"València es una ciudad que apuesta muy seriamente por la sostenibilidad", ha manifestado el primer edil: Si la pasada legislatura se centraron en movilidad y alimentación, ahora toca "ir hacia las energías renovables".

Respecto al Cabanyal, el titular de Vivienda ha confiado en poder finalizar las cuestiones pendientes del programa de Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbana (ARRU) -cofinanciado entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento-, con vistas a convertirlo en "un mostrador de belleza, la razón de ser de València y la puerta de apertura al mar". "Hay que hacer del Cabanyal el barrio que merecemos después de todo lo que ha sufrido", ha reivindicado.

TASA TURÍSTICA

Y sobre la tasa turística, el conseller de Vivienda ha garantizado "todo" el apoyo de la Generalitat para un impuesto que "debe ser finalista para mejorar las condiciones de llegada del turista y la transición ecológica: Que València sea la ciudad que todos queremos".

En la misma línea, Ribó se ha vuelto a mostrar como "ferviente partidario" de este gravamen aplicado a los consistorios, para que "cada uno decida si aplicarla o no". "Para el Ayuntamiento de València es clave para mejorar una serie de servicios como limpieza, seguridad o parques, y hacer el turismo más agradable para la gente que viene y la que está en la ciudad", ha afirmado.