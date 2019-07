ERC todavía no tiene decidido qué votará en la investidura de Pedro Sánchez la semana que viene, pero su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha descartado el 'no". Hasta que el viernes que viene la dirección de este partido decida entre votar "sí" o abstención, Rufían ha "exigido" a PSOE y Unidas Podemos que lleguen a un acuerdo de investidura. Al término de una reunión en el Congreso con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha explicado que "hemos trasladado nuetra petición y exigencia para que se pongan de acuerdo, que dialoguen y no se levanten de la mesa".

Rufián ha lanzado un llamamiento para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias "dejen de hablar a través de titulares de los medios de comunicación" y dejen de "amenazarse" y lleguen a un acuerdo de investidura.

Según ha dicho, ERC no "bloqueará" la reelección de Sánchez. Descartado el voto negativo, este martes no ha especificado si se tratará de un "sí' o una "abstención" porque es una decisión que tomará una reunión del partido el viernes que viene, que tiene la toma de esta decisión como único punto de su orden del día. Sí ha dejado claro que "por nosotros no será, no queremos estar en el saco del conflicto ni del bloqueo no del de amenazar".

Rufián ha asegurado de que el voto de ERC no dependerá de lo que vote Unidas Podemos, sí lo ha vinculado a un acuerdo entre Sánchez e Iglesiasque de momento no existe y que es dudoso que vaya a producirse antes antes de la reunión de ERC del viernes. En su partido, ha dicho, "haremos absolutamente todo para que se pongan de acuerdo".

"Debe existir un acuerdo, no podemos votar algo que no existe", ha dicho Rufián, que ante la eventualidad de que antes del viernes no haya pacto entre PSOE y Unidas Podemos ha dicho que "vivimos tiempos en cada minuto cambian las cosas" y ha confiado en que "igual el viernes tenemos un poco más de información".

Para Rufián, la investidura tiene que producirse en julio. En septiembre, ha dicho, la sentencia del procés que no permitirá a ERC hacer política. "Septiembre nos complica la vida a todos. Nos enfrentamos a una sentencia seguramente muy dura y sería muy complciado de gestionar todo y hacer política".

Tampoco contempla una repetición de eleecciones, que ha asegurado que sería negativa para todos, especialmente para los partidos de izquierda. "La gente nos va a meter en el mismo saco a todos, sobre todo a las izquierdas", ha dicho Rufián, que ha añadido que "aquí palmamos todos".

Nada que ofrecer

Lastra y Rufián han celebrado este martes su segunda reunión pública desde que empezaron los contactos para la investidura y en ella la portavoz socialista le ha trasladado la petición para que no bloqueen la investidura, de la misma manera que el PSOE también reclama a otros partidos, incluidos PP y Ciudadanos. Así pues, el PSOE sigue sin ofrecer nada a cambio a ERC por su apoyo, en línea con la negativa de Sánchez de negociar con los independentistas.

"No hemos negociado nada", ha asegurado Rufián. Como ya habían advertido antes fuentes socialistas, Lastra no ha trasladado ninguna oferta más que la petición de que no bloqueen la investidura. Según ha explicado después, la posición sobre la relación entre el Gobierno y el Govern sigue siendo la misma, "Constitución, Estatuto y diálogo, pero siempre dentro del a Constitución", un marco donde, ha dicho, "hay mucho margen de entendimiento y acuerdo".

ERC más Bildu

En todo caso, el voto de ERC podría ser clave para completar la mayoría que necesita Sánchez para ser elegido. Quitando a Oriol Junqueras, que está suspendido como diputado y no puede votar, son 14 votos, a los que se sumarían los otros 4 de Bildu, dado que las dos formaciones tienen un acuerdo de legislatura que Rufián ha recordado este martes que les obliga a votar lo mismo en la investidura.

No existe este compromiso con JxCAT, que todavía tiene que decidir su voto, entre la abstención por la que apuestan los diputados suspendidos en prisión, y el 'no' por el que apuesta otro sector, encabezado por la portavoz en el Congreso, Laura Borrás. En todo caso, Rufián ha dicho que este partido será el primero en conocer qué votará ERC cuando tome una decisión el viernes.

Lastra ataca a Iglesias

Está por ver qué efecto tiene la "exigencia" que Rufián ha insistido este martes al PSOE y Podemos para que se pongan de acuerdo, ya que después de él Lastra ha vuelto a ser muy dura con Iglesias, al que ha reprochado que haya rechazado todas las propuestas que le ha planteado Sánchez, desde la primera para gobernar en solitario hasta la última, que admitiría ministros de Unidas Podemos con carácter técnico. "Le ofrecimos al señor Pablo Iglesias un acuerdo por primera vez en democracia para un Gobierno de coalición y nos dijo que no", ha recordado Lastra, que considera que Iglesias ya ha decidido "votar no, en este caso, con Vox y el resto de la derecha".

Al contrario de lo que ha dicho Iglesias en una entrevista en La Sexta, que no ha hecho más que ceder, Lastra ha asegurado que quien ha cedido ha sido el PSOE, aunque hasta el límite de lo que es "prerrogativa exclusiva" del presidente del Gobierno. Por eso, ha criticado que "hay quien pretende imponer al presidente los nombres hasta del Consejo de Ministros", ha dicho Lastra, que ha acusado a Pdemos de "no comprender loq ue es una negociación".