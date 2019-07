El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont han exigido al Gobierno explicaciones sobre los atentados en Cataluña del 17 de agosto de 2017 después de que 'Público' haya publicado que el cerebro de los atentados supuestamente fue confidente del CNI hasta el día del ataque.

En sendos apuntes en Twitter, Torra ha criticado "el silencio impuesto por los partidos del 155" en las investigaciones del atentado de La Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y Puigdemont ha asegurado que dichos partidos se pusieron de acuerdo para bloquear la investigación.

"Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones al Gobierno español y que se asuman las más altas responsabilidades", ha reclamado Torra, que ha apuntado que las víctimas y la ciudadanía merecen respeto e información.

És un escàndol gravíssim. Exigim explicacions al govern espanyol i que s'assumeixin les més altes responsabilitats. El silenci imposat pels partits del 155 és intolerable. Dos anys després de l'atemptat, les víctimes i tota la ciutadania mereixen respecte i tota la informació. https://t.co/gRVKiKRjnR — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 16, 2019

Por su parte, Puigdemont ha asegurado que urgen explicaciones y ha acusado al PSOE: "¿Es el 'no es no' del PSOE a Catalunya lo que les hace cerrar filas y tapar el escándalo?", se ha preguntado.

Avui, un diari publica revelacions molt rellevants que vinculen els atemptats de Barcelona amb el CNI. Un altre publica que jo me'n vaig a viure a Tailàndia. Un s'ha passat un any investigant. L'altre s'ho inventa. Dos models per a dues Espanyes. Spoiler: guanya la segona — Carles Puigdemont (@KRLS) July 16, 2019

También el líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Quim Forn -que cuando sucedió el atentado era conseller de Interior-, ha exigido una investigación a fondo para "depurar responsabilidades políticas".

Lo ha apuntado también en una publicación de Twitter, donde además ha pedido mirar responsabilidades en los medios de comunicación que difundían las tesis del Ministerio del Interior "sin contrastar".

Colau consideraría "gravísimo" que el CNI destruyera pruebas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntado este martes en una entrevista a RAC1 que el Ayuntamiento pedirá explicaciones por el contenido de la información que publica 'publico.es' sobre la relación del CNI con el imán.

Colau ha afirmado que las víctimas merecen saber "la verdad" y la información "es preocupante", a pesar de que "hay que ser prudente y no alimentar teorías de la conspiración sin pruebas concretas". Según Colau, si se confirma que el CNI tuvo contacto con Se Satti hasta prácticamente los días del atentado –como dice la información- sería un hecho "relevante", y "si además fuera verdad que el CNI destruye las pruebas de su contacto que demuestra esta relación es gravísimo".

Con todo, según Colau, todavía no se sabe la naturaleza de esta actuación: "Podría ser simplemente incompetencia, mala gestión o una cosa peor, no lo sabemos y hay que ser prudente".

Colau ha recordado que como alcaldesa ha mantenido contacto con asociación de víctimas del atentado y algún familiar de manera muy regular y "cada vez que sale una noticia afecta las víctimas". Por eso ha pedido al Estado que sea más sensible y trate con "más cuidado" a los familiares. "Que les explique qué es lo que saben y no saben" porque "si algo está obligada a hacer la administración es mantener un contacto muy próximo con las víctimas y que no se vayan enterando de las cosas a través de los medios de comunicación", ha dicho.