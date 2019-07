El Tribunal Supremo ha emitido un comunicado este lunes en el que afirma que deniega a Joaquim Forn, juzgado por el 'procés' y en prisión preventiva a la espera de sentencia, el permiso extraordinario que había solicitado para poder asistir al pleno del próximo martes a las 10 horas en el que se dará a conocer el pacto de gobierno entre BComú y el PSC.

En su resolución, el Supremo argumenta su negativa en que "consciente de las restricciones que implica la privación de libertad, las mismas se consideran proporcionadas respecto a la necesidad de preservar los fines del proceso penal, en un momento en el que ya ha finalizado el acto del juicio oral".

El presidente del Grup Municipal de Junts per Catalunya (JxCat) no saldrá, por el momento, de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires. Los magistrados consideran que el permiso solicitado no tiene "carácter extraordinario" tal y como exige el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

La Fiscalía ya había rechazado concederle el permiso alegando riesgo de reiteración delictiva y de alteración de la convivencia ciudadana.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió que Forn pudiera asistir al pleno, argumentando la importancia de la sesión, ya que pone en marcha de forma efectiva el nuevo mandato.

Forn no está suspendido y es concejal electo del Consistorio. En junio, el Supremo le autorizó a cumplimentar los trámites para adquirir la condición de concejal y asistir al pleno de investidura.

El Ministerio Fiscal señaló en un escrito que "no puede ni debe permitirse el retorno de Joaquim Forn a escenarios públicos que permitan operar con los mismos o similares instrumentos jurídicos que los que en su día fueron utilizados para combatir el Estado de derecho y vulnerar la norma constitucional".