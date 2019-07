Gosálbez se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces celebrada en el consistorio, una reunión que ha tenido lugar después de la Junta de Gobierno Local y de que Compromís y PSPV hayan alcanzado el acuerdo que les posibilitará conformar un nuevo ejecutivo progresista para dirigir la ciudad en los próximos cuatro años.

En la reunión de portavoces se han abordado cuestiones relacionadas con la organización del consistorio para el próximo mandato, con vistas al pleno que con este fin se celebrará el próximo miércoles. Así, se han tratado temas como la organización de los grupos municipales, la dedicación exclusiva o parcial de los ediles y el número de asesores.

El responsable de Vox ha asegurado que ha salido "absolutamente descontento" de esta reunión y ha señalado que "lo único que pretenden" los miembros del nuevo ejecutivo de la ciudad es "limitar el derecho de la oposición". "Limitarlo como sea y que el valenciano que no les ha votado, que no esté de acuerdo con ellos, no se pueda defender", ha planteado.

José Gosálbez ha censurado que se haya "limitado de manera terrible las posibilidades" de los grupos de la oposición -PP, Cs y Vox- de preguntar a los distintos servicios municipales" a través de las preguntas que se plantean por escrito en los plenos. El edil ha dicho que se "han reducido" y ha apuntado que "no han estado limitadas nunca". "Este alcalde las ha limitado por Real Decreto, podríamos decir", ha expuesto.

Por otro lado, ha criticado, respecto a los espacios de trabajo otorgados a cada grupo municipal, que "Vox ha sido absolutamente maltratado por este gobierno municipal" ya que sus "dos concejales salimos a unos 28 metros por concejal" mientras "hay otros grupos que salen más de 40".

Gosálbez ha manifestado que "todos los concejales del Ayuntamiento de València son iguales" y ha lamentado que "este gobierno" trata "a Vox de manera desigual".

"CAMBIO DE CRITERIO"

Igualmente, respecto al número de asesores, ha apuntado que "el cambio de criterio del alcalde -Joan Ribó (Compromís)- ha sido absoluto de la reunión de portavoces del pasado viernes a esta". "Ha cambiado los porcentajes. Ha vuelto a distinguir, como buen radical izquierdoso, entre concejales de gobierno y de oposición", ha aseverado el edil, tras lo que ha comentado que "los de oposición los deja en un valor de 1,4 y los de gobierno, de 1,7" y ha indicado que "perjudica aquí también a Vox".