La pugna entre las VTC y el gremio del Taxi ha entrado en una nueva fase, la colaboración. A partir de ahora, cualquier usuario de Cabify podrá acceder al servicio de los taxistas que están colaborando con la empresa de VTC. 100 taxis en Madrid y 10 en Valencia serán los que se encarguen de este servicio. Por su parte, Fedetaxi, la organización mayoritaria del sector del taxi en España, ha calificado esta asociación de "cortoplacista y perjudicial para los intereses del colectivo".

"Mi jefe me dijo que a partir del jueves comenzaría a trabajar con Cabify", dice uno de los taxistas, que ha preferido mantener su identidad en el anonimato. Únicamente han pasado dos días, pero, por el momento, ha dicho a 20minutos, "todo va bien". No se esperaba ninguna colaboración entre ambas partes, pero ha reconocido que "algo había que hacer". "A lo mejor (esta colaboración) es el futuro del sector, no lo sé", ha afirmado, aunque advierte que las VTC han "jugado con ventaja", ya que no cuentan "con las mismas regulaciones" que debe acatar el gremio del taxi.

Los taxistas, ha afirmado, "no se pueden quedar en los años 60", ya que la sociedad "ha cambiado y debemos evolucionar con ella". Una opinión diferente tiene el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, que este viernes ha calificado de "despropósito" que algunos taxistas estén colaborando con Cabify porque sus vehículos incumplen la regulación, "especialmente en materias de captación ilegal de clientela y recogida directa en la calle de pasajeros". Aunque, cómo dice el taxista que ha hablado con este diario, "sólo quiere trabajar", y no quiere saber "ni más ni menos".

A pesar de reconocer que la situación es "muy complicada", el taxista ha asegurado que cuando dos partes están enfrentadas, "siempre tienen algo de razón ambas". "La convivencia es posible", ha afirmado contundente, al igual que Javier Piñeiro, conductor de Cabify, que ha explicado a 20minutos que la colaboración entre las partes le parece "bien", ya que, según dice, "tiene que haber un entendimiento entre los servicios privados y el taxi".

Piñeiro ha argumentado que todas las medidas que se tomen para "mej0rar el servicio" para los clientes, "es bueno". "Hay trabajo para todos, yo veo taxis llenos todos los días, no sólo a los servicios de conductores privados".

Sobre la competencia entre ambas partes, Piñeiro ha explicado que en los días de huelga de taxistas, "no todos los taxistas se comportaron violentamente", pero "una minoría hizo que todos pagaran el pato". El conductor ha afirmado que entiende que "no guste la competencia", y menos "de la forma en la que se está haciendo", pero todos "pueden trabajar" y es posible convivir.