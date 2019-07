Nunca podría imaginar, cuando vio a su hijo Mario, de 19 años, marcharse de casa a practicar una de sus aficiones, hacer deporte con los amigos, algo muy saludable dentro de los peligros que hoy en día rodean a los jóvenes, que nunca más volvería a verlo con vida.

Mario falleció a causa de un infarto en la pista de monopatines del pabellón deportivo "El Carmen" en Estepona (Málaga) ante la mirada impotente de sus amigos, que no pudieron hacer nada para ayudarle, porque ni sabían cómo hacerlo ni había medios tales como un desfibrilador.

Cuatro años después, Ana María Peña, madre de Mario, ha puesto en marcha una campaña de venta de pulseras solidarias para recaudar los fondos necesarios para adquirir desfibriladores que se instalen en el mayor número de espacios públicos del municipio. Su objetivo es "conseguir el mayor número para cubrir todo los puntos posibles para que no vuelva a pasar lo mismo", explica esta vecina de Estepona.

Pese al tiempo transcurrido, asegura que los amigos de su hijo aún lo pasan mal porque "no supieron cómo ayudarle" en aquel momento. "No sabían hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, nadie que había allí y tampoco había un desfibrilador" en las instalaciones deportivas municipales, explica la madre de Mario.

Ese es el motivo que ha llevado a esta mujer a poner en marcha esta campaña, que no solo conlleva la adquisición de desfibriladores, sino también impartir cursos sobre el uso del dispositivo, así como de maniobras de reanimación cardiopulmonar. "Mi único propósito es que no ocurran estas cosas, que un niño tenga que morir es ya una desgracia pero que no sea por falta de medios", incide.

La iniciativa ha sido muy bien acogida no solo en este municipio, sino también en localidades cercanas, donde en un mes y medio se han vendido, a un precio de dos euros la unidad, las pulseras necesarias para recaudar los más de 2.300 euros que cuesta un desfibrilador. "Y ya estamos a muy poco, a tan solo treinta pulseras, para conseguir el segundo", anuncia emocionada Ana María, quien añade que espera "llamar la atención" para que la iniciativa también se haga en otros municipios.

El propio Ayuntamiento de Estepona ya comenzó en 2014 a dotar al municipio de espacios "cardioasegurados" y en la actualidad, con la ayuda de Ana María Peña, ya cuenta con dieciséis unidades de desfibriladores portátiles repartidos por distintas instalaciones municipales. En breve, habrá una más gracias al empeño de esta madre cuya campaña en memoria de su hijo acaba de empezar.