El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado este jueves al presidente en funciones, Pedro Sánchez, su plena disponibilidad para retomar la negociación sobre la investidura pero le ha avisado de que el PSOE "tiene que renunciar a una línea roja", la de querer un "gobierno monocolor".

En una entrevista en Antena 3, Iglesias ha pedido "seriedad" a Sánchez por haber anunciado en una entrevista en TVE que le llamará en lugar de hacerlo directamente, pero se ha mostrado dispuesto a hablar siempre que la negociación se haga sobre el programa y "los equipos" que deben llevarlo a cabo. "Lo lógico es que nos pongamos de acuerdo y seamos capaces de compartir el poder", ha considerado el líder de Podemos , que ha acusado a Pedro Sánchez de querer "ser presidente a toda costa" porque insiste en pedir la abstención al PP y Ciudadanos a la vez que habla de buscar un acuerdo con Unidas Podemos.

No obstante, se ha mostrado convencido de que la negociación con el PSOE "acabará bien" y habrá un Gobierno de coalición, bien sea en julio o en septiembre. "Queremos que sea en julio pero si el presidente no quiere estamos disponibles todo el mes de agosto para negociar, para transigir y para llegar a un acuerdo", ha añadido. "Podrá haber tensión y muchos nervios, pero estoy seguro de que Pedro Sánchez quiere estabilidad", ha subrayado Iglesias, que reconoce las dificultades iniciales para llegar a un acuerdo en un país en el que, ha asegurado, no está aún forjada "la cultura de la coalición".

A la pregunta de si es cierto que el presidente del Gobierno le ofreció en la primera reunión las carteras de Comercio y Juventud, el secretario general de Podemos ha respondido que su obligación es "ser respetuoso con las conversaciones", aunque ha apostillado que "al final todo se sabe". "(Los periodistas) hacéis muy bien vuestro trabajo", ha añadido.

Niega haber pedido una Vicepresidencia

Sin embargo ha negado haber pedido al presidente del Gobierno una Vicepresidencia en sus reuniones, en las que no se negociaron "los equipos" ni la conformación de una coalición.

Respecto a la afirmación de Pedro Sánchez de que las discrepancias en cuestiones de Estado como Cataluña llevarían a paralizar un Ejecutivo de coalición, Iglesias ha dicho que el principal problema no es Cataluña, sino la pobreza infantil, la precariedad laboral o la ausencia de justicia fiscal. Sin embargo, ha reiterado que el liderazgo sobre la resolución del conflicto en Cataluña tendrá que ser del PSOE y Unidas Podemos no impondrá ninguna línea roja. "Vamos a ser leales y respetuosos con el liderazgo del PSOE", ha abundado Iglesias.

Pero ha recordado también que "hay un lazo amarillo" en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que estará el socialista Jaume Collboni como vicealcalde tras alcanzar un acuerdo con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.

Sobre la posibilidad de que el exnúmero dos de Podemos y líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, concurra a los comicios en caso de repetición electoral -extremo que él niega que esté sobre la mesa-, ha comentado que "lo bueno de las democracias es que cualquiera se puede presentar a unas elecciones".

"Estaría bueno que alguien dijera que le parece mal que alguien se organice", ha añadido Iglesias, que considera que aunque ahora él diga que no concurrirá, en caso de que cambiase de opinión habría que saludar la iniciativa y "tender la mano". Se ha mostrado convencido, no obstante, de que habrá un acuerdo y no se repetirán las elecciones.