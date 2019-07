El registro de viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana ha ido aumentado, año tras año, hasta alcanzar ya los cerca de 77.500 alojamientos de oferta reglada. En este primer semestre de 2019 se han inscrito un total de 3.500 viviendas vacacionales y las previsiones apuntan a que se podrá cerrar el año con alrededor de 10.000 nuevas altas.

Así lo ha resaltado la directora de la Federación Española de Asociaciones de Vivencias y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Patricia Valenzuela, durante la presentación, junto al secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, de la campaña 'Welldone, Wellcome, con el eslogan #BeLegalMyFriend para la concienciación sobre las ventajas de alquilar viviendas turísticas que estén regularizadas y cumplan con la legalidad, y que es ya la segunda que la entidad pone en marcha, en colaboración con la Generalitat.

A lo largo de 2018, el número de viviendas turísticas que se regularizaron como tales aumentó un 16% y para este ejercicio se espera otro incremento de alrededor de un 10%, ha augurado Valenzuela.

Este modelo de alojamiento turístico representa ya el 55% de la oferta de la región valenciana. Desde su punto de vista, es "un modelo que ha venido para quedarse" porque "fomenta la desestacionalización, permite adaptarse a las necesidades de los diferentes tipos de clientes, fomenta la sostenibilidad, descentraliza el turismo y aligera la presión en determinados barrios".

De ahí la importancia de que campañas como esta fomenten la lucha contra el intrusismo y hagan pedagogía sobre las "ventajas" de alojarse en apartamentos reglados, ha apuntado. De hecho, su percepción es que "cada vez hay menos viviendas ilegales y se legalizando cada vez más".

En concreto, para la campaña 'Welldone, Wellcome' se ha diseñado un mapa que explica a los visitantes, en inglés y en castellano, cómo comprobar que una vivienda está regularizada -esto es, asegurándose que se publicita con número de registro- y destaca las bondades de escoger un alojamiento legal. Este mapa estará disponible en las cinco asociaciones valencianas de propietarios que pertenecen a Fevitur, en los CdT y se repartirá entre los usuarios del servicio de alquiler de bicicletas DoYouBike.

Además, todos los apartamentos de estas de los asociados tendrán una pegatina con el lema de la campaña y buscarán la complicidad de asociaciones de comerciantes y consumidores para aumentar la difusión.

Turisme Comunitat Valenciana ha aportado más de 104.000 euros a la iniciativa, dentro de la línea de ayudas que otorga para campañas contra el intrusismo en el sector, y supone cerca del 50% de su importe total. El resto, se ha repartido entre la Asociación Valenciana de Consumidores, Avacu (70.000 euros) y la Asociación de Gestores de Viviendas de uso Turístico, Asotur de Castellón (30.000).

En este sentido, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha reslatado la "vertiente positiva" de la campaña que busca "hacer pedagogía positiva" sobre la importancia de escoger "la opción correcta y legal" para alquiler turístico como "garantía de defensa derechos del consumidor y de la excelencia".

En esta Comunitat "no nos ponemos de perfil" ante el intrusismo, ha advertido, ante "estimaciones de que un 40% de la vivienda puede estar fuera de reglamentación" aunque "son cifras fluctuantes", ha puntualizado.

En todo caso, ha señalado "la economía sumergida es un fenómeno global, no es patrimonio exclusivo del alojamiento turístico", sino que "desgraciadamente es un problema conjunto de la economía". Para combatirlo, desde el sector turístico ha animado a generar "alianzas fuertes": "no podemos ni debemos, ni queremos hacer solos el combate por la calidad. Será una obra colectiva o no será", ha remarcado.

"NO PUEDEN DESAFIAR A COMUNIDADES COMO LA NUESTRA"

Además de las campañas en positivo, Colomer ha recodado que con la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat se "multiplican por 20 las cantidades máximas" de las sanciones, "siempre pensadas para grandes plataformas que tienen cotizaciones astronómicas en bolsa, que son gigantes globales que no pueden desafiar comunidades como la nuestra y estas sanciones lanzan un mensaje de impunidad y de que nos tomamos este fenómeno muy en serio".

En este sentido, Colomer ha querido dejar claro que aunque "la economía colaborativa seguramente ha venido para quedarse, no se puede confundir con la picaresca y el fraude de toda la vida". "Una cosa es la libertad de empresa y las nuevas modalidades de negocio que van evolucionando e innovando y otra es que no tengan que cumplir la ley y normas que rigen para todo el mundo. El sol sale para todos y economía colaborativa ha de cumplir unos parámetros de legalidad, profesionalidad y sobre todo de respeto al consumidor, al usuario", ha sentenciado.

Para el responsable de Turisme, "no podemos fundar nuestra competitividad y modelo turístico en la economía sumergida o en el precio". A su entender, hay que "apostar por la calidad, la legalidad y el respeto al consumidor".