En el espectáculo, con una duración aproximada de 40 minutos, el público asistente, desde este mismo viernes a las 22.30 y hasta el 31 de agosto, podrá recorrer el mundo marino bajo el submarino del grupo de Liverpool a través de una puesta en escena con el "eje troncal" del tiburón", según ha detallado el director de la obra, David Díaz.

Esta edición el espectáculo se ha impulsado coincidiendo con la campaña iniciada por el Oceanogràfic con el objetivo de recopilar, enseñar y distribuir en todos los hábitats sus más de 100 ejemplares y más de 20 especies de tiburones.

"Vamos a intentar dar una visión algo distinta a la que tenemos habitualmente sobre esta especie", ha asegurado el director de escena. "Nuestro objetivo, más allá de extraer conclusiones, es plantear que el público asistente tenga la oportunidad de conocer el mundo marino y aquellas cosas que no estamos haciendo bien", ha añadido.

Díaz ha explicado que dentro de la propuesta se van a emprender "varios viajes". Uno de ellos consiste en ver el espectáculo a través de la inocencia de una niña de siete años, "una buena oportunidad para reflexionar y aprender acerca de lo que no sabemos", según el responsable.

"Con su imaginación, este viaje nos va a llevar a través del 'yellow submarine' desde el Antártico hasta el mar de China, pasando por el de Irlanda o el Mediterráneo", ha añadido el director del espectáculo.

Por su parte, el director general del Oceanogràfic, Eduardo Nogués, ha asegurado que "a nuestro público le gusta ver cómo los delfines interactúan con los cuidadores, que forman parte de una propuesta que suma y aporta valor" al recinto.

"HOMENAJE" A LOS BEATLES

Una de las novedades de la edición de 2019 consiste en que todo el espectáculo está conducido por la música de los Beatles y de sus componentes, ya que según Díaz "es un buen momento para hacer un pequeño homenaje al grupo que inventó todo del pop y el rock, coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación de 'The White Album'".

En esta línea, ha explicado que en el espectáculo hay actuaciones "muy interesantes en escena con un punto arriesgado que vamos a resolver perfectamente".

CLAQUÉ Y MÚSICA URBANA

Ingredientes como el claqué o el hip-hop también formarán parte de 'Las Noches del Oceanogràfic', con coreografías que mezclan partes rítmicas y melódicas. Estas actuaciones, según han declarado los responsables en la presentación, serán llevadas a cabo por grupos de danza contemporánea y de hip-hop que cuentan "con talento formado en la Comunitat Valenciana".

Asimismo, el espectáculo cuenta con la participación activa de un equipo de natación sincronizada que realizará tres coreografías y cuyas rutinas "toman mayor peso dentro del espectáculo" que en ediciones anteriores, según ha admitido la responsable del conjunto, Maypi Arias.

"En todas las coreografías ha aumentado el número de acrobacias, aumentando también el riesgo de las mismas", ha añadido. Los temas 'Get back' o 'He comes the sun' serán algunos de los protagonistas del espectáculo.