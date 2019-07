Los montadores especializados en estructuras aéreas subcontratados por Fira de Barcelona han denunciado que la institución se ha negado a sentarse a negociar con ellos y han avisado que la "situación actual" los conduce "inevitablemente" a ir a la huelga, convocada durante el Festival Sónar.

El abogado del Col·lectivo Ronda que asesora a trabajadores, Quim Español, ha explicado en una atención a los medios este miércoles poco después del inicio de la reunión de mediación en los servicios territoriales de Barcelona del Departament de Treball que representantes de Fira de Barcelona se han presentado en la reunión pero no han querido participar en las conversaciones con los trabajadores, en las que están presentes la actual empresa adjudicataria del servicio, UTE Rigging.

"Estamos en un momento en el que Fira no asume la responsabilidad de la huelga", ha criticado Español. Los montadores, llamados 'riggers', avisan de que la huelga puede poner en peligro la celebración con normalidad del Sónar en las fechas previstas.

La reunión ha comenzado a las 12 horas y pasada media hora todavía no había acabado. El colectivo, de unos 50 trabajadores fijos-discontinuos, reclama que Fira de Barcelona incluya en el pliego de condiciones la licitación del servicio, que se adjudicará a una nueva empresa de cara al próximo mes de octubre, la subrogación de los actuales trabajadores.

"Ojalá exista algún momento en el que alguien de Fira entienda la necesidad de sentarse a negociar", ha insistido Español, que dice que su interlocutor no puede ser el actual adjudicatario sino Fira. Los 'riggers' todavía no se han levantado de la mesa de negociación por mucho que explican que Fira no participa. "Son los únicos que ahora mismo tienen la clave que puede permitir la celebración del Sónar la semana que viene", ha dicho el abogado sobre la institución.

Concretamente, los montadores quieren que el pliego de condiciones dirigido a las empresas adjudicatarias incluya información sobre los montadores que ahora están adscritos, requiere que en las ofertas se exprese si hay voluntad de subrogar e incorpore el compromiso de Fira de Barcelona de valorar los costes económicos del personal que plantean los diferentes aspirantes a la licitación.

