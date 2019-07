Inserta Empleo clausura en Sevilla un curso de inglés del proyecto 'Give me Five!' FUNDACIÓN INSERTA

Según ha informado Inserta en una nota de prensa, tras la realización de una prueba previa a 64 personas con discapacidad para identificar su nivel según el Marco Común Europeo de Referencia (Mcerl), 26 de ellas han participado en un curso de inglés presencial intensivo, y una tutorización que les ha permitido acceder al examen correspondiente para conseguir la acreditación de Cambridge, entregada este 9 de julio.

En el acto han participado el director regional en Andalucía y Melilla de Inserta Empleo, Francisco López, y la directora del Centro de Idiomas de ESIC en Sevilla, Encarnación Pérez.

Este proyecto se ha desarrollado simultáneamente en Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Bilbao, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Badajoz, La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, y han conseguido la certificación un total de 208 participantes.

Según ha explicado Francisco López, dos tercios de las ofertas de empleo exigen un nivel de inglés o de algún idioma "certificado", por lo que ha considerado "muy positivo que alumnos con discapacidad se incorporen al uso de esta herramienta".

De esta forma, Francisco López ha subrayado las novedades introducidas en la segunda edición de este proyecto, entre las que ha mencionado el aumento del número de horas de dedicación del curso de formación y la introducción de tutorizaciones 'on-line', así como las clases grupales ya existentes.

Por su parte, Encarnación Pérez ha hecho hincapié en el resultado "positivo" del programa, puesto que, a su juicio, tanto la "implicación" del alumnado como la "apuesta" de Inserta Empleo han hecho que un 90,43% de alumnos hayan superado niveles A1, A2, B1, B2 y C1.

'Give me five!' se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.