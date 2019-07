Según informa la formación naranja en un comunicado, se ha presentado la declaración tanto en el Parlamento como en los ayuntamientos de las capitales con el objetivo de que todos los grupos municipales se adhieran a la misma y muestren "su más absoluta condena de los intolerables actos de odio y violencia" sufridos por los representantes de Cs por su participación en los actos del Orgullo.

Hace referencia especialmente a los hechos que tuvieron lugar durante la manifestación celebrada el 6 de junio en Madrid, así como de las declaraciones de autoridades públicas y portavoces de entidades Lgtbi que "han justificado tales actos violentos, culpabilizando a las víctimas y no a sus agresores".

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha manifestado que "es indignante que los dirigentes y militantes de Cs tuvieran que salir escoltados por culpa de unos pocos totalitarios a los que les molesta libertad". "No vamos a permitir que un día para rechazar la discriminación por la orientación sexual se convierta en discriminación por las ideas", ha añadido.

Pimentel ha asegurado que Cs seguirá defendiendo los derechos Lgtbi "como lleva muchos años haciendo y como hacemos en todos los lugares donde hay que defender la igualdad y la libertad". "No nos han callado los CDR en Cataluña, no nos han callado en el 8M", ha recordado, añadiendo que "no nos van a callar ahora".

Además, el portavoz del partido liberal en el Consistorio hispalense ha reiterado que "el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto en la diana a los 4,2 millones de votantes de Cs, si el no dimite inmediatamente". "El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, debería cesarle", concluye.