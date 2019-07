La Junta de Portavoces ha aprobado este martes por unanimidad la convocatoria de la Diputación Permanente de Les Corts el próximo 23 de julio para la comparecencia del conseller de Hacienda, Vicent Soler, pedida por el PP para que explique las comisiones bilaterales que convocó el Gobierno central por discrepancias del respecto a algunos apartados de las leyes de presupuestos y de acompañamiento.

Esta ha sido la única petición aprobada en la reunión, en la que se han rechazado, con los votos en contra del Botànic, otras cuatro peticiones de los 'populares' para que comparecieran, además de Soler, otros tres miembros del Consell.

En concreto, pedían que la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, abordara la situación de los centros de menores tras las últimas sentencias; que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, abordara las causas y medidas a tomar ante el cierre de playas por vertidos fecales; que Vicent Soler compareciera también explicar el plan de ajuste de 1.500 millones pedido por el Ministerio de Hacienda; y que el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, mostrara su posición sobre la tasa turística.

Tampoco se han aceptado las peticiones realizadas por Ciudadanos, que reclamaba la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para dar explicaciones sobre la ampliación de la estructura del Consell y la actual situación de À Punt.

Desde el Botànic, tanto Manolo Mata (PSPV) como Fran Ferri (Compromís) han señalado que han apoyado solo la comparecencia de Soler al considerar que era la procedente según el reglamento y Naiara Davó (Unides Podem) ha incidido en su conveniencia dado que "se está cuestionando la constitucionalidad" de estas leyes y no se puede dejar que "haya ninguna sombra de duda de cómo funciona este Consell". "Antes no nos aprobaban nunca las diputaciones permanentes", ha recordado también Ferri.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha hecho hincapié en que cuando era el PP el que convocaba las comisiones bilaterales el Consell decía que "iba en contra de la autonomía valenciana, que era el castigo de Mariano Rajoy", y ahora cuando lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez "hay que decirlo también".

Ha criticado que Mollà no vaya a acudir para dar cuenta de las causas de la presencia de bacterias fecales en las playas en plena temporada estival, recordando que este Consell "ya no está recién aterrizado", y tampoco vaya a hacerlo Oltra ante las sentencias sobre centros de mayores y de menores. Sobre este último, ha dicho que la justicia ha declarado ilegal el cierre de Segorbe y ha indicado que "alguien deberá asumir responsabilidades políticas y pedir perdón" por las acusaciones que se lanzaron en su momento.

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs, Ruth Merino, ha lamentado que no se hayan atendido sus peticiones para abordar tanto la estructura "desmesurada" del Consell como la situación de À Punt, y han acusado al Botànic II de pasar "el rodillo" para no abordar estos temas y "no trabajar hasta septiembre", poniendo "excusas de mal pagador".

Isabel Bonig ha explicado que ellos han pedido también la comparecencia de cargos de la radiotelevisión valenciana como Empar Marco o miembros del Consejo Rector, además de los liquidadores de RTVV, para que expliquen la situación y "qué se va a hacer en relación al reequilibrio patrimonial".

La síndica de Vox, Ana Vega, ha manifestado que su grupo ha apoyado las peticiones de comparecencias y ha lamentado las "pocas ganas de trabajar" este verano por parte del Botànic II, que se espera ya a septiembre para "la vuelta al cole".

CALENDARIO HASTA DICIEMBRE Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Por otra parte, en la Junta de Síndics se ha dado luz verde a la propuesta de calendario hasta diciembre. Arrancará el día 11 de septiembre con la comparecencia de los consellers, que continuarán los días 12, 18 y 19. En ese primer mes de actividad habrá un pleno los días 25 y 26 y el resto de días comisiones.

En octubre se han programado dos plenos y una semana de comisiones y los meses de noviembre se dedicarán principalmente al debate de los presupuestos.

También se ha planteado la propuesta de tiempos de intervención para esta X legislatura, en la que se suma un grupo más a la cámara, hasta un total de 6. Para adecuarse a los tiempos máximos que prevé el reglamento, la propuesta prevé reducir de 8 a 6 minutos el tiempo máximo para defender proposiciones no de ley y de 4 a 3 las réplicas o de 8 a 7 minutos el turno de quien formula una interpelación.