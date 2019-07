La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha subrayado este martes que "los españoles pueden estar tranquilos, no hay situación de interinidad" en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la marcha de su director y la asunción de responsabilidades de manera interina por la secretaria general.



"El CNI continúa trabajando con absoluta normalidad. No hay interinidad; los más de 3.000 hombres y mujeres del CNI continúan trabajando en temas de muchísimo calado", ha subrayado la ministra en varias ocasiones en declaraciones juntos a la nueva directora interina del centro, Paz Esteban.



La ministra ha acudido este martes a la sede del CNI para mantener encuentros de trabajo con Esteban y los responsables de las distintas áreas del centro en la primera semana después del cese del general Félix Sanz Roldán, tras diez años como director del mismo.



Preguntada por lo retos de esta nueva etapa, la ministra ha sido tajante: "No empezamos una nueva etapa; no hay etapas, no se pasa página más allá de que cambien las personas al frente hay mas de 3.00 hombres y mujeres que siguen trabajando con normalidad". La seguridad nacional "va más allá de las personas" y el centro sigue trabajando de acuerdo con los objetivos marcado por la Estrategia de Seguridad Nacional.



Tampoco la interinidad del Gobierno, ni el hecho de que los presupuestos no hayan sido aprobados afecta al "trabajo callado y silencios en lugares muy distintos del mundo", ha reiterado. Por su parte, la directora interina del centro ha asegurado que la asunción del cargo "es un honor, un compromiso y una responsabilidad", cuyo objetivo es que "el centro siga trabajando con normalidad".



Esteban, quien llevaba dos años al frente de la Secretaría General del CNI, ha asumido de manera interina las labores de directora dado que tras el cese de Sanz Roldán el Gobierno no ha podido nombrar a su sucesor o sucesora por estar en funciones.