El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho ante las críticas por el acuerdo del PSC y JxCat en la Diputación de Barcelona que lo ideal habría sido un acuerdo a tres, pero que solo era posible uno a dos con JxCat, y ha aseverado que en la Diputación "no se hará la independencia".

En una entrevista en TV3 este lunes, Iceta ha sostenido que mientras los socialistas han pactado en otros municipios con ERC, en el Ayuntamiento de Barcelona se descartó porque Ernest Maragall quería la independencia: "En la Diputación no se hará la independencia y en Barcelona se quería poner la ciudad al servicio de un proyecto soberanista".

Además ha lamentado los reproches de ERC: "Esquerra ha obtenido tres presidencias de diputaciones, es lógico que no tenga cuatro y que el PSC pueda tener una, porque es quien ha ganado en la provincia de Barcelona".

Ha dicho que entiende que les pueda doler no tener la presidencia, como a los socialistas les supuso un disgusto no gobernar en el Ayuntamiento de Tarragona a pesar de ser la fuerza más votada, pero les ha afeado las críticas: "A nosotros nos duele, pero no tanto como para decir que se acaba el mundo".

Además, ha asegurado que no puede entender que si ERC pacta con el PSC en algunos ayuntamientos, critique a JxCat por hacerlo en la Diputación.

Acuerdo firmado

Sobre las declaraciones del conseller Damià Calvet (JxCat) en las que emplaza a ERC a realizar una propuesta para no pactar con "partidos del 155", ha dicho que confía en que el pacto en la Diputación entre PSC y JxCat se mantenga, porque hay un acuerdo firmado y un compromiso, en sus palabras.

Ha añadido que entiende que Calvet le pida a ERC propuestas, pero ha confiado que el pacto se cumpla, y ha advertido de que la propuesta de repensar los pactos supondría "deshacer 40 acuerdos de alcaldía a nivel local".

"Espero que no se rompan los pactos. Se ha criticado la judicialización de la política y ahora se condiciona por decisiones judiciales?" ha seguido Iceta, que ha defendido pactos transversales en los ayuntamientos.

Además, ha dicho que exigir desde Barcelona lo que tienen que hacer los municipios no tiene sentido: "Por qué hacemos elecciones municipales? Me extraña que desde Barcelona se decida qué se debe hacer en cada lugar. Cualquier ingerencia traiciona el espíritu de las elecciones municipales".

Sobre si ha recibido reproches del PSOE por pactar en algunos municipios con independentistas, lo ha descartado, y ha dicho que son respetuosos con las decisiones tomadas.

Investidura

Ha dicho que la investidura del Gobierno aún no está cerrada pero que "queda una eternidad", ha defendido que necesita tiempo y preguntado sobre si se plantea ser ministro ha apuntado que no lo tiene en la cabeza pero que no descarta cosas que no le han propuesto.

"Ahora tengo obligaciones en la política catalana y me gustaría consolidarlas" y preguntado sobre si se presentará a candidato a la presidencia de la Generalitat, ha dicho que está dispuesto pero que es el congreso del partido quien lo debe decidir.