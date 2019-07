El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto por el que se establece la estructura básica de Presidencia y las 11 consellerias, con un total de 84 direcciones generales conformando ese tercer escalón del gobierno valenciano, que tendrá además 116 personas como personal eventual.

Además, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, se han aprobado una veintena de nombramientos de directores generales, así como de Mireia Llobera como secretaria autonómica de Justicia y Administración Pública, y de José Vicente Villar como subsecretario de la Conselleria de Innovación, que quedaban pendientes.

Al ser preguntada sobre si no le parece excesivo este número de direcciones generales y el hecho de que se vayan a superar los 116 asesores, Oltra ha defendido que "es la estructura necesaria para llevar a cabo los objetivos que están plasmados en el Botànic II" y si la consideraran excesiva no la habrían aprobado.

Además, respecto a las razones que justifican ese incremento del personal eventual, ha indicado que "han cambiado muchas cosas, para empezar la transparencia en este Consell", y se ha remitido a la etapa del PP, recordando que en 2011 había un total de 125 asesores "al que había que sumar el personal eventual que había entrado por la puerta de atrás, el oculto", hasta 169 "en plena crisis". En 2012, ha proseguido, ese personal sumaba un total de 146 personas y en 2103 era de 143.

Oltra ha remarcado que ahora "ha desaparecido el personal oculto, han desparecido figuras que trabajaban en empresas públicas pero que en realidad ejercían como asesores" y en estos momentos, "con arreglo a unas necesidades de estructura hay un número transparente, claro y que todo el mundo sabe a qué se dedican". "No entran por la puerta de atrás, no se funcionariza lo que no se debe funcionarizar ni hay trabajadores zombies", ha señalado, recordando el caso Ciegsa.

Ante la pregunta de si podría dar la sensación de que se ha decidido para 'contentar' a las tres fuerzas del Botànic, Oltra ha indicado que no tiene esa sensación porque si fuera así todas las consellerias tendrían los mismos departamentos y no los tienen, sino que se establecen por su complejidad y alcande.

Según fuentes de la Generalitat, del total de las 12 consellerias, con las 84 direcciones generales más la Intervención y la Abogacía, el reparto es el siguiente: PSPV 43; Compromís 33 y Unides Podem 10.

En Presidencia hay 12 direcciones generales; en Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas otras 12; en la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 5; en Hacienda y Modelo Económico 7; en Justicia, Interior y Administración Pública 4; en Educación, Cultura y Deporte 9; y en Sanidad Universal y Salud Pública 7.

En Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 6; en Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 9; en Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 4; en Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, 5; y en Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática 4.

Por el momento se ha nombrado para ese tercer escalón Mercè Martínez (DG Atención Primaria); Rosa Molero (DG Infancia y Adolescencia); José de Lamo (DG de Igualdad y Diversidad); Patricia Ramón (DG Gestión y Organización del Sistema); Ferran Puchades (DG del Secretariado y Portavocía del Consell); Ángela Ballester (DG Coordinación Institucional de la Vicepresidencia segunda); Elena Azcárraga (DG Vivienda y Regeneración Urbana); Jaume Monfort (DG de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética); Isabel Castelló (DG del Sector Público y Patrimonio); Víctor García (DG de Infraestructuras Educativas) o Carmelina Pla (DG Régimen Económico e Infraestructuras).

Asimismo, se ha designado a David Torres (DG de Desarrollo Rural); María Teresa Cháfer (DG de Política Agraria Común); Joan Piquer (DG de Calidad y Educación Ambiental); Francisco Javier Quesada (DG del Medio Natural y Evaluación Ambiental); Antonio Vicente García (DG de Transición Ecológica); Rosa Pardo (DG de Política Territorial y Paisaje); Pilar Ezpeleta (DG de Universidades); Carmen Bevià (DG de Ciencia e Investigación); Pedro Agustín Pernías (DG para el avance de la Sociedad Digital) y Sonia Tirado (DG de Innovación).